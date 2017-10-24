В пожаре в частном доме на Уралмаше погибли двое детей

Мальчики 2 и 4 лет умерли от отравления продуктами горения. Врачам не удалось их реанимировать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Возгорание произошло в среду, 25 октября, в частном доме на переулке Книжном, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
– В ходе тушения возгорания из дома были эвакуированы двое мальчиков 2 и 4 лет с признаками отравления продуктами горения. Были приняты меры для оказания детям экстренной медицинской помощи. Однако их жизни, к сожалению, спасти не удалось, – отметили в ведомстве.
По данным следователей, мать детей во время произошедшего дома отсутствовала. Женщина отлучилась, чтобы сходить к родственникам.
- По факту инцидента, следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
- Напомним, недавно во время пожара в Серове погибло пять человек.
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