В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода

Местные жители обвиняют в этом компанию "Святогор", которая ведет разработку рудника.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Жители Ивделя пожаловались на серьезное ухудшение качества воды в реке, из которой забирают воду для города, сообщает 66.ru. Горожане винят в этом компанию "Святогор", которая занимается разработкой местного рудника.
Надзорные ведомства несколько раз проверяли воду в реке Ивдель и обнаружили повышенное содержание алюминия и марганца, однако администрация городского округа заявила, что вода не опасна для здоровья людей. Между тем вода в реке позеленела, вся рыба погибла. По словам местных жителей, в такой воде нельзя ни мыться, ни стирать. Горожанам приходится брать воду из родников, потому что даже собак они боятся поить водой, которая бежит из-под крана.
Жители уверены – в том, что происходит с рекой, виноват медный рудник, разработкой которого занимается компания "Святогор", входящая в металлургический комплекс УГМК. Недавно в Ивделе прошли публичные слушания, на которых жители потребовали перевести город на артезианское водоснабжение. Глава городского округа Петр Соколюк сообщил, что в 2003-2006 годах на территории ГО были сделаны артезианские скважины, которые сейчас находятся в законсервированном состоянии.
Соколюк предложил заказать "Святогору" проект водозабора за 14 миллионов рублей, и тогда через два года Ивдель получит чистую питьевую воду. Но для этого, по словам Соколюка, горожане должны согласиться на расширение рудника. Однако на голосовании против расширения выступили 156 человек, "за" проголосовал 41 участник слушаний.
Между тем замглавы администрации ГО Светлана Миронова заверила, что пробы воды в реке проводятся регулярно, и опасности для жителей нет.
- Что именно загрязняет реку, неясно. Росприроднадзор по УрФО после проверки установил, что загрязнение идет с притока – реки Тальтия. В ведомстве предполагают, что источник загрязнения – подотвальные воды скальных и рудных пород Шемурского и Ново-Шемурского месторождений. Отработку этих месторождений также ведет "Святогор".
- В итоге Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении "Святогора", компании грозит штраф до 40 тысяч рублей.