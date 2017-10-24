В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода

Местные жители обвиняют в этом компанию "Святогор", которая ведет разработку рудника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Жители Ивделя пожаловались на серьезное ухудшение качества воды в реке, из которой забирают воду для города, сообщает 66.ru. Горожане винят в этом компанию "Святогор", которая занимается разработкой местного рудника.

Надзорные ведомства несколько раз проверяли воду в реке Ивдель и обнаружили повышенное содержание алюминия и марганца, однако администрация городского округа заявила, что вода не опасна для здоровья людей. Между тем вода в реке позеленела, вся рыба погибла. По словам местных жителей, в такой воде нельзя ни мыться, ни стирать. Горожанам приходится брать воду из родников, потому что даже собак они боятся поить водой, которая бежит из-под крана.