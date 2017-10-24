Наверх
Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями
16:53, сегодня
В Серове три человека погибли от отравления жидкостью для стекол
16:40, сегодня
За отделениями "Почты России" в Свердловской области будут следить: там появится видеонаблюдение
16:06, сегодня
В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода
15:53, сегодня1
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
В Екатеринбурге отложили запуск трамваев по Макаровскому мосту
15:43, сегодня
В Городском пруду Екатеринбурга начали поднимать уровень воды
15:15, сегодня1
Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского
15:06, сегодня1
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
Коммунальщики Екатеринбурга всю ночь вывозили снег
13:59, сегодня1
Историк: от останков семьи Николая II сохранилось лишь 70 граммов костей
13:56, сегодня
Официальный мяч ЧМ-2018 представят в ноябре
13:40, сегодня
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
В Екатеринбурге отложили открытие улицы Колмогорова
13:23, сегодня
"Зачем морозить людей?": вместо пикетов противники "Матильды" будут обзванивать кинотеатры Екатеринбурга перед премьерой
13:21, сегодня
Активистов "Русского марша" в Екатеринбурге выгоняют с Уралмаша
13:17, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
Хватит лихачить: областная ГИБДД просит водителей быть аккуратнее
13:04, сегодня
В Екатеринбурге увеличат количество видеокамер на улицах города
12:32, сегодня1
Куйвашев предложил Парагваю дешевое жилье, лифты и асбест
12:29, сегодня1
Смена реквизитов котловых счетов
В Екатеринбурге нашли мертвым 18-летнего парня, пропавшего по дороге в психбольницу
12:14, сегодня1
Скончался бывший солист екатеринбургской оперы Артур Жилкин
12:07, сегодня1
Православные активисты выйдут к кинотеатрам Екатеринбурга накануне премьеры "Матильды"
12:05, сегодня
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Прокуратура проверит эффективность работы полиции Екатеринбурга
11:25, сегодня
Синоптики рассказали, завалит ли Екатеринбург снегом в ближайшие дни
11:12, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
11:02, сегодня1
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
В Екатеринбурге горожане смогут бесплатно провериться на рак: список больниц
10:50, сегодня
"Автомобилист" по буллитам переиграл казанский "Ак Барс"
10:37, сегодня
Появились фото и видео пожара в Серове, в котором погибли пять человек
10:27, сегодня
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
В Екатеринбурге вынесли приговор "задушенному" участнику митинга в поддержку Навального
09:57, сегодня1
В Свердловской области уничтожили более 60 тонн продуктов
09:28, сегодня2
В Свердловской области рабочие укладывают асфальт, несмотря на выпавший снег
08:52, сегодня
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
Свердловский депутат заявил, что мужчина с зарплатой меньше 30 тысяч – не мужчина
08:34, сегодня3
Два ребенка и трое взрослых погибли во время пожара в Свердловской области
08:17, сегодня1
Синоптики: в конце октября в Екатеринбурге заметно потеплеет
20:02, 24.10.2017
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
На Свердловской железной дороге закончились масштабные ремонты платформ и вокзалов
19:37, 24.10.2017
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор капитану противопожарного судна, за деньги катавшему пассажиров
19:06, 24.10.2017
В Екатеринбурге открыли Макаровский мост
19:01, 24.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах продлить улицу Татищева
18:59, 24.10.20171
В Каменске-Уральском мальчик сломал руку, катаясь с горки
18:47, 24.10.20173
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина
17:32, 24.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
"Телефонные ребята" Лексус и Вован привезли в Екатеринбург свою книгу
17:10, 24.10.2017
В Екатеринбурге студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018
16:45, 24.10.2017
Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов
16:10, 24.10.2017
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь
15:24, 24.10.2017
В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных ЭКСПО
15:17, 24.10.2017
"В Екатеринбурге можно все!" Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке
15:10, 24.10.2017
В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за "самый дешевый табак"
14:56, 24.10.2017
В Свердловской области похолодает до -13
14:48, 24.10.2017
В Свердловской области вновь включат сирены
14:31, 24.10.2017
Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
14:31, 24.10.2017
В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей
14:18, 24.10.2017
В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса
13:35, 24.10.2017
Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей
13:04, 24.10.2017
Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы
12:59, 24.10.20173

В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода

В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода
16+
Фото: скрин видео
Местные жители обвиняют в этом компанию "Святогор", которая ведет разработку рудника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Жители Ивделя пожаловались на серьезное ухудшение качества воды в реке, из которой забирают воду для города, сообщает 66.ru. Горожане винят в этом компанию "Святогор", которая занимается разработкой местного рудника.
 
Надзорные ведомства несколько раз проверяли воду в реке Ивдель и обнаружили повышенное содержание алюминия и марганца, однако администрация городского округа заявила, что вода не опасна для здоровья людей. Между тем вода в реке позеленела, вся рыба погибла. По словам местных жителей, в такой воде нельзя ни мыться, ни стирать. Горожанам приходится брать воду из родников, потому что даже собак они боятся поить водой, которая бежит из-под крана. 
 
 
Жители уверены – в том, что происходит с рекой, виноват медный рудник, разработкой которого занимается компания "Святогор", входящая в металлургический комплекс УГМК. Недавно в Ивделе прошли публичные слушания, на которых жители потребовали перевести город на артезианское водоснабжение. Глава городского округа Петр Соколюк сообщил, что в 2003-2006 годах на территории ГО были сделаны артезианские скважины, которые сейчас находятся в законсервированном состоянии.
 
Соколюк предложил заказать "Святогору" проект водозабора за 14 миллионов рублей, и тогда через два года Ивдель получит чистую питьевую воду. Но для этого, по словам Соколюка, горожане должны согласиться на расширение рудника. Однако на голосовании против расширения выступили 156 человек, "за" проголосовал 41 участник слушаний.
 
Между тем замглавы администрации ГО Светлана Миронова заверила, что пробы воды в реке проводятся регулярно, и опасности для жителей нет.
  • Что именно загрязняет реку, неясно. Росприроднадзор по УрФО после проверки установил, что загрязнение идет с притока – реки Тальтия. В ведомстве предполагают, что источник загрязнения – подотвальные воды скальных и рудных пород Шемурского и Ново-Шемурского месторождений. Отработку этих месторождений также ведет "Святогор".
  • В итоге Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении "Святогора", компании грозит штраф до 40 тысяч рублей. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 25.10.2017, 15:53
Тэги: Скандалы, Видео, Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин25 октября 2017, 15:55
Год экологии на Урале проходит успешно.
0
1
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Волейбол Знаменитости Недвижимость Происшествия Видео 9 мая Здоровье Искусство Розыск Авто Смерть Дороги Новости дня Политика ИГИЛ Горящие авто Мировые новости Баскетбол Расстрел на Депутатской Приговор Лошагину СМИ Снос монастыря на Качканаре Туризм Эксклюзив Взятки Репортаж Скорая помощь ДТП Бизнес Медицина Убийство Ирины Вахрушевой Еда Развлечения Транспортная реформа Горячее Экономика Мультимедиа Общественный транспорт Строительство Биатлон Грипп в Екатеринбурге Тест Недвижимость Свердловской области Ельцин-центр Экономия Хэллоуин-2015 Семья Деньги Самолет В Екатеринбурге -40 градусов Суд Отношения Сибирская язва Кризис и санкции ВУЗ Футбол Личное Животные Расписание Слухи Дом-2 Отдых Убийство в Рахмангулово Скандалы Афиша Новый год Война ритуальных агентств Самолет Минобороны упал в Якутии Интервью Финансы ЖКХ Хоккей Мистика Лайфхак Кто заработал История Екатеринбурга Взрыв Ошибки врачей Интернет Мотоциклы Военный репортаж Корь Бэби-боксы Выставки Секс Путин Производство Катастрофа Рейтинг Необычное ЗАГС Коллекторы Дело Пьянкова Ловец покемонов Конкурсы Дорожные воины Рецензия Погода Ту 154 МЧС Расстрел Студенты Мода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дети Растения Шоу-бизнес Гололед Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ГИБДД Скандал с Новиковым Фото Транспорт Голодовка в колонии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Парковки Обрушение крыши на Калинина Музыка Екатеринбуржцы в разных странах Культура ЧМ-2018 Религия Храм святой Екатерины Грипп ЖКХ Свердловской области Истории 9 мая Школа Опрос Приостановка полетов в Египет Красота Криминал Статистика Позитив Крушение самолета под Ростовом Психология Женщины Спорт Новости Образование Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Пожар Жизнь в городе Доска позора История успеха Пусть говорят Мужчины Новости России

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru