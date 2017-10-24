В Свердловской области рабочие укладывают асфальт, несмотря на выпавший снег

Пользователи соцсетей делятся фотографиями из Первоуральска и Режа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Жители Свердловской области публикуют в соцсетях фото с дорог, засыпанных выпавшим снегом, на которых несмотря ни на что продолжается укладка асфальта.

Не смутил снег дорожников в Первоуральске, где укладка асфальта идет минимум на двух улицах. Пользователи соцсетей шутят, что это "новые технологии укладки асфальта", так как снег имеет "особые клейкие свойства".

Такую же ситуацию наблюдали вечером 24 октября житела Режа:

– Время почти 21.00, укладка "качественного" асфальта на улице Костоусова идет полным ходом. Ай молодца! – пишет анонимный пользователь.

Фото: "Инцидент Первоуральск"

Фото: "Сплетни город Реж"