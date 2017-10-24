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В Свердловской области уничтожили более 60 тонн продуктов

В Свердловской области уничтожили более 60 тонн продуктов
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Фото: Россельхознадзор
Это на 10 % больше, чем в прошлом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Свердловской области в 2017 году уничтожили более 600 тонн несанкционной продукции, что на 10 % выше по сравнению с прошлым годом.
 
Сотрудники областного управления Россельхознадзора особо тщательно проверяют поставки продуктов из европейских и азиатских стран. В основном это овощи, фрукты, грибы и салаты. В случае обнаружения несанкционной продукции проводятся необходимые экспертизы, и, если состав опасен, продукты уничтожают. 
 
В скором времени отслеживать недобросовестных поставщиков будут по электронной системе "Меркурий", которая начнет работать с 1 января 2018 года, сообщают "Вести Екатеринбург". 
  • Предприятия будут занесены в эту систему, поэтому потребитель сможет определить по присутствию специального кода на товаре, внесен ли товар в систему.

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Маша Шмурыгина, 25.10.2017, 09:28
Тэги: Еда
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Артур Цапов25 октября 2017, 09:39
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Горожанин25 октября 2017, 09:57
Конечно! Мы же шикарно живём! Лучше уничтожить, чем голодным отдать!
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Горожанин25 октября 2017, 10:41
Так заявку в книгу гинеса подайте ,придурки.
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