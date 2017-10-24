В Свердловской области уничтожили более 60 тонн продуктов

Это на 10 % больше, чем в прошлом году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Свердловской области в 2017 году уничтожили более 600 тонн несанкционной продукции, что на 10 % выше по сравнению с прошлым годом.

Сотрудники областного управления Россельхознадзора особо тщательно проверяют поставки продуктов из европейских и азиатских стран. В основном это овощи, фрукты, грибы и салаты. В случае обнаружения несанкционной продукции проводятся необходимые экспертизы, и, если состав опасен, продукты уничтожают.

В скором времени отслеживать недобросовестных поставщиков будут по электронной системе "Меркурий", которая начнет работать с 1 января 2018 года, сообщают "Вести Екатеринбург".