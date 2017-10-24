За отделениями «Почты России» в Свердловской области будут следить: там появится видеонаблюдение

Как считают почтовики, это поможет работать оперативнее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В отделениях "Почта России" в Свердловской области начали устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы следить за сотрудниками и их работой, сообщили ЕТВ в пресс-службе компании.

Камеры с высоким разрешением появятся в 20 самых крупных отделениях в Екатеринбурге и Нижнего Тагила.

– Установленное видеонаблюдение позволит в режиме реального времени контролировать загруженность цехов, равномерно распределять потоки и в случае необходимости направлять дополнительных сотрудников для оперативной обработки почтовых отправлений. Это становится наиболее актуально в период высокого сезона, – уточнили в пресс-службе.

Видео из отделений связи можно будет посмотреть в любое время в интернете или через мобильное приложение, но только сотрудникам "Почты России". Раньше такие камеры стояли только в Московской области.

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