«Зачем морозить людей?»: вместо пикетов противники «Матильды» будут обзванивать кинотеатры Екатеринбурга перед премьерой

По их мнению, возрастной ценз фильма выбран неправильно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Информацию о том, что активисты православного движения "Сорок сороков" в день премьеры "Матильды" будут устраивать у кинотеатров города одиночные пикеты, опроверг представитель этой общественной организации Антон Еговцев.

В разговоре с НАШЕЙ он пояснил, что целесообразнее обзванивать кинотеатры, а не заставлять людей мерзнуть на улице.

– Нужно руководствоваться здравым смыслом, – отметил православный активист. – Зачем морозить людей? Будем оповещать кинотеатры по телефону.

По мнению участников движения "Сорока сороков", возрастной ценз фильма выбран неверно. Сейчас он составляет 16+. Активисты требуют, чтобы он был повышен до 18+.

– Сегодня в Екатеринбурге оповещают все кинотеатры с целью предупредить, что в случае выхода фильма "Матильда" с 26 октября на их организацию будет направлена жалоба в УФАС, прокуратуру, Роскомнадзор и суд в связи с грубым нарушением, за которое предусмотрено наказание в виде приостановки деятельности кинотеатра до 90 дней, – добавил Антон Еговцев.

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