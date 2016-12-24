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На Плотинке в Екатеринбурге появились огромная надпись «Russia 2018»

На Плотинке в Екатеринбурге появились огромная надпись «Russia 2018»
16+
Фото: facebook.com/marina.priymak
Инсталляция посвящена Чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Объемные цифры и буквы подготовили к грядущему мировому празднику футбола – ЧМ-2018, сообщила на своей странице Марина Приймак, директор департамента маркетинга и PR ГУП СО «Урал-2018» сегодня, 25 декабря.

чм

Привлечет внимание туристов

Авторы проекта уверены, что надпись привлечет внимание туристов и всех любителей футбола. Подобные буквы уже есть в некоторых российских городах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.

чм

Работали специалисты по объемным фигурам

Также Марина выложила несколько снимков из мастерской, где изготавливалась надпись.

чм

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Галина Исакова, 25.12.2016, 12:01
Тэги: Футбол, Туризм, Развлечения
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Никита25 декабря 2016, 13:04
ПоявилИсь огромная надпись? Вы серьёзно?
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