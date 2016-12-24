На Плотинке в Екатеринбурге появились огромная надпись «Russia 2018»

Инсталляция посвящена Чемпионату мира по футболу, часть матчей которого пройдет в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Объемные цифры и буквы подготовили к грядущему мировому празднику футбола – ЧМ-2018, сообщила на своей странице Марина Приймак, директор департамента маркетинга и PR ГУП СО «Урал-2018» сегодня, 25 декабря.

Привлечет внимание туристов

Авторы проекта уверены, что надпись привлечет внимание туристов и всех любителей футбола. Подобные буквы уже есть в некоторых российских городах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Работали специалисты по объемным фигурам

Также Марина выложила несколько снимков из мастерской, где изготавливалась надпись.

История успеха от екатеринбургского олимпийца Ивана Алыпова: «Чемпион живет в каждом из нас!»

Точные даты игр чемпионата мира по футболу – 2018 в Екатеринбурге. Игры состоятся с 15 по 28 июня 2018 года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!