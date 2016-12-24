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Накануне в Екатеринбурге искали пропавшего 9-летнего мальчика

Накануне в Екатеринбурге искали пропавшего 9-летнего мальчика
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Ребенок вышел на несколько минут в киоск "Роспечати" в легкой одежде и не взял с собой телефон.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Накануне, 24 декабря, полиция Екатеринбурге разыскивала 9-летнего ребенка. Поиски продолжались несколько часов, вечером мальчик сам пришел домой. 

ЧП на бульваре Культуры

Как сообщила СМИ мать пропавшего ребенка, ее сын Андрей ушел из дома на бульваре Культуры, 22, около 15 часов. Мальчик решил дойти до ближайшего киоска "Роспечать", а потому оделся легко и не взял с собой телефон. Однако домой не вернулся и пропал на несколько часов.

Гулял с друзьями 

После того, как мать Андрея в панике обошла сама несколько дворов и улиц, но не нашла ребенка, она обратилась в полицию. Вечером ребенок сам вернулся домой. По его словам, он встретил друзей и гулял с ними.

  • Как сообщается, противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 25.12.2016, 12:57
Тэги: Дети, Розыск
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