«Она не проститутка, просто пыталась привлечь богатых мужчин»: знакомые Кристины Яновой вступились за ее доброе имя

«Кристина была светлым человеком, но тут она косячнула», - пишет парень, с которым Кристина когда-то состояла в отношениях.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016
В сообществе "Подслушано Екатеринбург/шепот улиц" на условиях анонимности опубликовано письмо знакомого погибшей Кристины, с которым она когда-то состояла в отношениях. Напомним, 25-летняя Кристина Янова пропала в ночь с 13 на 14 декабря. Она отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств Mamba. Через неделю тело Кристины нашли в отдаленном районе Екатеринбурга.
"Я знаю Кристину Янову (Керимову) уже 10 лет"
- Заявление о пропаже Кристины 15 декабря подал в полицию ее муж Сергей. Кристина жила в Екатеринбурге с подругой в съемной квартире. Здесь она работала в магазине мужской одежды. В выходные она уезжала домой в Новоуральск, где ее ждали муж и маленький сын.
- Полиция проверяет версию о том, что пропавшая в Екатеринбурге 25-летняя Кристина Янова занялась проституцией.
- Большую часть жизни провел в тюрьмах: убийца Кристины Яновой оказался с «богатым» уголовным прошлым.