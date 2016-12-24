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Репетиция светового новогоднего шоу прошла на Площади 1905 года

Репетиция светового новогоднего шоу прошла на Площади 1905 года
16+
Фото: Инстаграм/Площадь 1905 года
Горожане смогли увидеть часть 3D-шоу с проекцией на здание администрации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Главный ледовый городок Екатеринбурга откроется с 22 декабря 2016 года и просуществует до 22 января 2017 года. В этом году он будет посвящен сказкам Корнея Чуковского. 

31 декабря в 23.30 там начнется развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и танцевальными номерами. В полночь там покажут новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. После этого отдыхающим покажут фейерверк и световое 3D-шоу с проекцией на здание администрации.

По данным городской Администрации, в выходные и праздничные дни ледовый городок будет работать с 11.00 до 22.00, а в рабочие дни – с 16.00 до 22.00.

На территории ледового городка разместят входные группы с изображением петуха, ледовые скульптуры в виде персонажей из сказок Чуковского высотой до пяти метров, горки и ярмарку с сувенирами и угощениями. Возвышаться над всем этим многообразием будет 50-метровая елка, которая в этом году на 4 метра выше прошлых лет.

На ледовый городок к 2017 году из городской казны потратят 19,8 млн рублей. Подрядчиком выбрана компания «Айс-проект 2000». 

  • В ледовом городке будут установлены две входные группы высотой 8 метров с изображением петуха — символа 2017 года. Представленные в проекте скульптуры возвысятся на 5 метров и будут оборудованы внутренней подсветкой.
  • Между скульптурами и горками появятся избушки, в которых свое дело развернут предприниматели. В основном они будут вести торговлю сувенирами.

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Галина Исакова, 25.12.2016, 16:15
Тэги: Культура, Позитив, Новый год
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