Репетиция светового новогоднего шоу прошла на Площади 1905 года

Горожане смогли увидеть часть 3D-шоу с проекцией на здание администрации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Главный ледовый городок Екатеринбурга откроется с 22 декабря 2016 года и просуществует до 22 января 2017 года. В этом году он будет посвящен сказкам Корнея Чуковского.

31 декабря в 23.30 там начнется развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и танцевальными номерами. В полночь там покажут новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. После этого отдыхающим покажут фейерверк и световое 3D-шоу с проекцией на здание администрации.

По данным городской Администрации, в выходные и праздничные дни ледовый городок будет работать с 11.00 до 22.00, а в рабочие дни – с 16.00 до 22.00.

Фото опубликовано Helen Berezkina (@bereskatm) Дек 24 2016 в 2:04 PST

На территории ледового городка разместят входные группы с изображением петуха, ледовые скульптуры в виде персонажей из сказок Чуковского высотой до пяти метров, горки и ярмарку с сувенирами и угощениями. Возвышаться над всем этим многообразием будет 50-метровая елка, которая в этом году на 4 метра выше прошлых лет.

Фото опубликовано Marina Remontova (@remont_ekb196) Дек 24 2016 в 10:38 PST

На ледовый городок к 2017 году из городской казны потратят 19,8 млн рублей. Подрядчиком выбрана компания «Айс-проект 2000».

Фото опубликовано Marishka (@malikamarishka) Дек 23 2016 в 11:05 PST

В ледовом городке будут установлены две входные группы высотой 8 метров с изображением петуха — символа 2017 года. Представленные в проекте скульптуры возвысятся на 5 метров и будут оборудованы внутренней подсветкой.

Между скульптурами и горками появятся избушки, в которых свое дело развернут предприниматели. В основном они будут вести торговлю сувенирами.

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