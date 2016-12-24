В Екатеринбурге сгорел магазин фиксированных цен «Fix price»

Магазин располагался в микрорайоне Синие Камни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.12.2016

Несколько пожарных частей выехали на тушение магазина Fix Price на улице Хрустальная, 35 А. Здание, где находится популярный торговый центр, загорелось утром в воскресенье, 25 декабря.

- Горели бутики на втором этаже, площадь пожара составила примерно 400 квадратныхметров. Об этом сегодня сообщили экстренные службы города.

В сообществе "Инцидент Екатеринбург" опубликована запись пожара, снятого на видеорегистратор одной из проезжающих машин. Автор видео Ион Чокля.

Читайте также: бригадам рабочих мешают восстановить электроснабжение в поселке Шабровский под Екатеринбургом.

Определена дата увеличения стоимости проезда в метро Екатеринбурга.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!