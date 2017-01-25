Цель приезда? Два иностранца промышляли на улицах Екатеринбурга грабежами и разбоем

Разнорабочие из Кыргызстана отбирали у горожан телефоны и деньги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Екатеринбурге будут судить двух граждан Кыргызской Республики, которых обвиняют в разбоях и грабежах на улицах уральской столицы, сообщает сегодня, 26 января, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге двое приезжих грабили прохожих

В Железнодорожный районный суд направлено уголовное дело в отношении двух граждан Кыргызской Руспублики – Зиядина уулу Розали, 1995 г.р. и Азизбека уулу Русланбека, 1995 г.р. По версии следствия, обвиняемые, работавшие разнорабочими, подыскивали на улицах Екатеринбурга жертв, затем нападали на них и похищали их вещи и деньги.

Разнорабочие из Кыргызстана отбирали у екатеринбуржцев телефоны и деньги

13 июня 2016 года во втором часу ночи у дома № 27 по Маневровой улице Зиядин уулу Розали и Азизбек уулу Русланбек (с ними были также двое неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), напали на двух мужчин. Применив насилие, опасное для жизни и здоровья, они похитили у одного из них шестой айфон, золотую цепочку и золотой крестик, а со второго сняли кроссовки.

Через несколько дней, 29 июня, находясь на улице Минометчиков около 15 часов, увидели гражданку Китая и последовали за ней. В подъезде дома, силой забрали у нее сумочку с телефоном шестым айфоном и деньгами в сумме 3,5 тысячи рублей.

Осмелев от безнаказанности, днем 19 июля Зиядин и Азизбек напали возле дома № 24 по улице Технической на мужчину, шедшего на работу, – в этот раз их добычей стал сотовый телефон «Самсунг Гэлакси» и 2,5 тысячи рублей.

Оперативники задержали предполагаемых грабителей в кафе, недалеко от места совершения преступления.

За грабеж подельникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, за разбойное нападение – до 10 лет.



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