Екатеринбург попал в топ-10 лучших российских городов

Еще один свердловский город оказался в аутсайдерах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
Екатеринбург и еще пара уральских городов вошли в десятку лучших городов России по устойчивому развитию. Рейтинг составило агентство SGM, сообщает «Коммерсантъ» 26 января.
Агентство оценивало 179 российских городов, включая муниципалитеты Крыма, с населением более сотни тысяч человек. Города сравнивали по демографическому положению, экономике, социальной инфраструктуре и состоянию экологии. Кроме этого, при исследовании учитывали прирост населения, количество медиков, состояние жилья, оборот общепита и число поездок на общественном транспорте.
В результате каждому городу присваивали индекс от 0 (аутсайдер) до 1 (лидер). По итогам анализа в топ-10 лучших городов вошли Тюмень с индексом 0,71, Сургут (0,66), Москва (0,66), Краснодар (0,64), Пермь (0,64), Санкт-Петербург (0,63), Екатеринбург (0,62), Казань (0,61) Нижневартовск (0,6) и Нефтеюганск (0,59).
- Среди худших по перечисленным показателям городов – Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Хасавюрт, Ялта, свердловский город Серов и Республика Дагестан.
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