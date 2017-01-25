Был в бегах полтора года: екатеринбургский автохам Новоселов сдался полиции

Игорь Новоселов обвиняется в нападении на таксиста, которое произошло летом 2014 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Автохам Игорь Новоселов сдался полиции спустя полтора года после того, как его объявили в розыск, сообщил 26 января представитель областного управления Следственного комитета Александр Шульга.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий в отношении Новоселова, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для него. В Следственном отделе по Кировскому району Екатеринбурга расследуется уголовное дело о проникновении в жилище, остальными уголовными делами займутся полицейские.

Новоселов , герой скандального видеоролика и автор фразы «Ты кому сигналишь, дядя?», был объявлен в розыск 15 июля 2015 года после того, как в третий раз не пришел на судебное заседание по делу о нападении на водителя такси Игоря Волкова, которое он совершил в ночь на 9 июля 2014 года.

Еще до начала судебных разбирательств о нападении на Волкова Новоселов отсидел 3 месяца и 5 дней за инцидент с водителем «Хендэ», которого компания Новоселова подрезала на своей «девятке». На видеоролике, который попал в Сеть и «прославил» Новоселова, последний угрожает водителю ножом и пистолетом, а затем протыкает колеса иномарки и удаляется.

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