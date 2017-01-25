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Екатеринбургской улице дадут имя легендарного полковника

Екатеринбургской улице дадут имя легендарного полковника
16+
Фото: В.Н. Горелых
Леонид Валов погиб во время службы в Гудермесе, который в декабре 1995 года атаковали боевики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Одну из улиц в Екатеринбурге назовут в честь полковника милиции Леонида Валова, который погиб во время службы на Северном Кавказе, сообщил 26 января представитель областного управления МВД Валерий Горелых.

Улицу в Екатеринбурге назовут в честь легендарного полковника

В администрации Екатеринбурга 26 января прошло заседание комиссии по городским наименованиям. Первым вопросом, который рассмотрели члены комиссии, был вопрос о присвоении новой екатеринбургской улице имени полковника Леонида Григорьевича Валова. 

- Городская комиссия под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации Всеволода Слукина приняла решение о присвоении  новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга наименования в честь нашего легендарного земляка Леонида Валова, - рассказал Валерий Горелых.

Полковник Валов погиб во время службы на Северном Кавказе

Леонид Валов родился в 1947 году в Свердловске. Полковник милиции, участник первой чеченской войны. В декабре 1995 года боевики атаковали Гудермес, где в это время находился в служебной командировке Леонид Григорьевич.
 
Под его руководством группа военнослужащих подобралась к зданию комендатуры, которая была блокирована боевиками. Во время попытки прорваться в здание военнослужащих обнаружили боевики, тогда Валов, который находился в стороне от основного отряда, начал вести автоматный огонь, меняя позиции, чтобы у боевиков сложилось впечатление, что основные силы военнослужащих сосредоточены в этом месте. 
  • Это позволило остальным прорваться в комендатуру, но сам Валов был смертельно ранен и погиб на месте. Спустя несколько дней при попытке спасти его тело погиб майор милиции Владимир Ласточкин, который также получил звание Героя России посмертно.
  • В честь Леонида Валова в Екатеринбурге каждый год проводятся соревнования по дзюдо. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.01.2017, 19:54
Тэги: Фото, Жизнь в городе
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Горожанин26 января 2017, 21:01
Не нужная война!За что погибли?Да ни за что!
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