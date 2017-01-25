Екатеринбургской улице дадут имя легендарного полковника

Леонид Валов погиб во время службы в Гудермесе, который в декабре 1995 года атаковали боевики.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
Одну из улиц в Екатеринбурге назовут в честь полковника милиции Леонида Валова, который погиб во время службы на Северном Кавказе, сообщил 26 января представитель областного управления МВД Валерий Горелых.
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь легендарного полковника
В администрации Екатеринбурга 26 января прошло заседание комиссии по городским наименованиям. Первым вопросом, который рассмотрели члены комиссии, был вопрос о присвоении новой екатеринбургской улице имени полковника Леонида Григорьевича Валова.
- Городская комиссия под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации Всеволода Слукина приняла решение о присвоении новой улице в Верх-Исетском районе Екатеринбурга наименования в честь нашего легендарного земляка Леонида Валова, - рассказал Валерий Горелых.
Полковник Валов погиб во время службы на Северном Кавказе
Леонид Валов родился в 1947 году в Свердловске. Полковник милиции, участник первой чеченской войны. В декабре 1995 года боевики атаковали Гудермес, где в это время находился в служебной командировке Леонид Григорьевич.
Под его руководством группа военнослужащих подобралась к зданию комендатуры, которая была блокирована боевиками. Во время попытки прорваться в здание военнослужащих обнаружили боевики, тогда Валов, который находился в стороне от основного отряда, начал вести автоматный огонь, меняя позиции, чтобы у боевиков сложилось впечатление, что основные силы военнослужащих сосредоточены в этом месте.
- Это позволило остальным прорваться в комендатуру, но сам Валов был смертельно ранен и погиб на месте. Спустя несколько дней при попытке спасти его тело погиб майор милиции Владимир Ласточкин, который также получил звание Героя России посмертно.
- В честь Леонида Валова в Екатеринбурге каждый год проводятся соревнования по дзюдо.