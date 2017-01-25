На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

15-метровый арт-объект нарисован на льду.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
На Городском пруду Екатеринбурга появился необычный арт-объект. Это 15-метровая Краснознаменная группа, нарисованная красками на льду. Таким образом организаоры движения за возврат группы пытаются привлечь внимание к проблеме.
- Наша акция напоминает об обещаниях тех, кто так или иначе высказывался за восстановление монумента на Плотинке, и раздавал обещания о том, что будет учтено мнение жителей Екатеринбурга. Прошло четыре года. Большинство горожан, которые выступили против варварского сноса Краснознамённой группы и за её восстановление, по-прежнему ждут, – сообщают организаторы.
- Краснознаменная группа создавалась как памятный знак ордена Ленина, которым Свердловск был награждён за трудовые заслуги в 1973 году. Памятник изготавливал завод имени Калинина.