На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа

15-метровый арт-объект нарисован на льду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

- Наша акция напоминает об обещаниях тех, кто так или иначе высказывался за восстановление монумента на Плотинке, и раздавал обещания о том, что будет учтено мнение жителей Екатеринбурга. Прошло четыре года. Большинство горожан, которые выступили против варварского сноса Краснознамённой группы и за её восстановление, по-прежнему ждут, – сообщают организаторы.