На премьере фильма «Притяжение» в кинотеатре «Гринвича» дрон распорол руку маме с малышом

Аппарат внезапно поменял траекторию и полетел прямо в лицо гостям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Вечером в среду, 25 января, в «Титаник Синема» на премьере фильма квадрокоптер влетел в девушку с ребенком. О том, что пострадала ее подруга, на своей странице в Фейсбуке рассказала екатеринбурженка Татьяна Фирстова.

Квадрокоптер полетел в толпу и попал в девушку

ЧП произошло на празднике в честь премьеры фильма «Притяжение» в «Титаник Синема».

— Решили толпу развлечь и преподносить призы людям с помощью квадрокоптера. Я вот интуитивно встала чуть дальше. Застегнула плотно куртку и повернулась спиной к этому незабываемому шоу по поводу премьеры. Я очень боюсь дронов. И вот слышу знакомый голос. Разворачиваюсь — подруга моя Наталия Тапиша с младенцем и мужем идет ко мне на встречу. И только мы обнялись, как квадрокоптер полетел в нашу сторону и четко на нас. Еще бы 30 см, и мне бы разрезало лицо. И ведущий это видел, и парень, чей квадрокоптер, и никто из них и глазом не моргнул. Ни помощь не оказали... ничего. Лучше бы вообще не делали никаких мероприятий до старта фильма и не мариновали бы людей целый час, — написала Татьяна. Как рассказала пострадавшая Наталья, на лопастях дрона висели подарки, какой-то ребенок дернул один из них — и квадрокоптер, поменяв направление, резко полетел на нее и ее малыша. Лопасть аппарата ударила ее по руке несколько раз. У Наталья на руках остались глубокие порезы . К счастью, ее годовалого малыша и стоящую рядом Татьяну не задело.

Организаторы не сразу оказали пострадавшей первую помощь

Как написала Наталья, организаторы мероприятия просто стояли и смотрели, и только по ее просьбе принесли бинты и перекись водорода для обработки раны. В травмпункте, куда Наталья поехала после неудачного праздника, ей оказали медицинскую помощь. Раны зашивать не стали.

— Я пошла к организаторам и сама потребовала оказания помощи. К сожалению, внимания на мое состояние действительно сначала не обратили, схватили дрон и побежали к столу с призами. Когда я обратилась за помощью, организаторы принесли перекись, бинт, ножницы, — рассказала пострадавшая.

Наталья сейчас сидит дома с ребенком, говорит, что из-за ЧП ей придется нанимать няню.

— Теперь я не могу ухаживать за годовалой дочерью, заниматься хозяйством, водить машину. Я певица, и придется учиться держать микрофон на работе левой рукой, потому что на этой останутся шрамы, — пожаловалась девушка.

Организаторы принесли пострадавшей извинения Представители компании-провайдера «Дом.ру», которые организовывали праздник, уже извинились перед Натальей. — Наш ивент сегодня был омрачен тем, что дрон начал падать и повредил руку Натальи. К сожалению, мы не все предусмотрели. Несмотря на то, что все разрешения были получены и действия согласованы, сделан тест полета квадрокоптера, случился инцидент. Как один из организаторов, я оказала все возможные меры, первую помощь. С Натальей мы в диалоге, обязательно разберемся в ситуации и решим ее. Приношу извинения пострадавшей и ее семье. Нам искренне жаль, что данный инцидент имел место быть. Мы обязательно проведем проверку по данному случаю и предусмотрим дополнительные меры безопасности или откажемся от использования дронов на мероприятиях, – написала в соцсети pr-менеджер Дом.ru в Екатеринбурге Ольга Задворьева. Как уточнила Наталья, с организаторами они договорились созвониться сегодня, и тогда она решит, как будет действовать дальше. — Я каждую минуту благодарю все силы, что так удачно агрегат спикировал. Не в лицо Татьяне, стоявшей рядом, не в мою дочь, которую папа нес на плечах за моей спиной, а всего лишь распорол мне руку. И с каждой минутой эти вероятности все сильнее давят. Почему вообще аппарат был без защиты лопастей?! — удивилась пострадавшая девушка.

В комментариях в Фейсбуке девушке советуют обращаться в суд из-за ЧП.

Как отметила Татьяна Фирстова, Наталья с семьей даже не были гостями праздника — они просто шли по ТЦ к эскалатору мимо мероприятия.

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