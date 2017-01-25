В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник, поскользнувшись возле подъезда

Женщина в больнице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В Екатеринбурге 59-летняя женщина поскользнулась возле подъезда, упала и сломала позвоночник, сообщает 66.ru сегодня, 26 января.
В половине седьмого утра женщина вышла во двор дома № 12 на улице Данилы Зверева, прошла несколько метров и упала, поскользнувшись на льду. Пенсионерка упала на спину и, как позже выяснилось, при падении получила компрессионный перелом позвоночника.
Женщине удалось встать и дойти до дома, после чего ее отвезли в травмпункт, где с помощью рентгена у нее диагностировали перелом. Сейчас пенсионерка находится в больнице.
- Родные пострадавшей обратились в полицию и намерены также обратиться в управляющую компанию «Урал-СТ», чтобы получить компенсацию. В УМВД Екатеринбурга сообщили, что проверка инцидента уже началась.
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