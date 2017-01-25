Наверх
Екатеринбургский майонез под угрозой: национальный уральский соус давят федеральные конкуренты
20:23, сегодня1
Екатеринбургской улице дадут имя легендарного полковника
19:54, сегодня1
Московского бизнесмена поймали на взятке полковнику свердловского УМВД
19:10, сегодня
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 26 января 2017 года
18:11, сегодня
Был в бегах полтора года: екатеринбургский автохам Новоселов сдался полиции
18:01, сегодня
Слишком много: в Свердловской области студентам снизили стипендии
17:31, сегодня1
В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник, поскользнувшись возле подъезда
17:23, сегодня1
Девятиклассница из Нижнего Тагила вернулась домой к годовалой дочери
17:20, сегодня1
В Свердловской области снимут первый художественный фильм про перевал Дятлова
16:30, сегодня
Екатеринбург попал в топ-10 лучших российских городов
15:36, сегодня
Горнохрустальная в Горе Хрустальной: в Екатеринбурге у двух улиц появятся новые имена
15:12, сегодня
В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире обгорел мужчина: у него 50 процентов тела в ожогах
14:00, сегодня
Свердловский судья получил взятку в шесть миллионов рублей и сбежал из России
13:45, сегодня2
«Ой-ой! Опасно!» Сервис аренды жилья подсчитал, сколько в Екатеринбурге геев
13:04, сегодня
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года
13:03, сегодня
Цель приезда? Два иностранца промышляли на улицах Екатеринбурга грабежами и разбоем
12:39, сегодня5
В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана
12:38, сегодня
Чтобы поехать на отдых в Армению, россиянинам теперь не нужен загранпаспорт
12:30, сегодня1
Иномарка и ВАЗ столкнулись с фурой в Екатеринбурге
12:03, сегодня
В Китайский Новый год в Екатеринбурге появится квартал Chinatown
11:45, сегодня
А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место
11:35, сегодня1
Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга из-за примерзшей двери
11:29, сегодня
В Свердловской области машина сбила четырехлетнюю девочку
11:19, сегодня
В Новоуральске сын избил свою 83-летнюю мать
10:48, сегодня1
Действует банда? В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи
10:07, сегодня2
Прокуратура проводит проверку по жалобе на школу-интернат на Уралмаше, где ребенок убирал снег по ночам
09:24, сегодня3
На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа
08:56, сегодня
На премьере фильма «Притяжение» в кинотеатре «Гринвича» дрон распорол руку маме с малышом
08:42, сегодня3
Родителям запретят называть детей так, как хочется
08:33, сегодня
Советы для водителей Екатеринбурга, как завести автомобиль в мороз
08:29, сегодня3
Не по стопам Екатеринбурга: Нижний Тагил проведет собственную транспортную реформу
20:32, 25.01.20172
Идем к рекорду? Госдолг Свердловской области за год вырос почти на 10 млрд рублей
20:13, 25.01.2017
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
19:55, 25.01.20173
Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали
19:28, 25.01.2017
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
18:41, 25.01.2017
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
18:40, 25.01.20173
Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
18:35, 25.01.2017
На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета
18:30, 25.01.2017
Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
18:10, 25.01.2017
В Свердловской области педофилу из поезда дали два года
17:52, 25.01.20174
Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге
17:50, 25.01.20172
Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
17:32, 25.01.2017
Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны
17:30, 25.01.2017
В Екатеринбурге водителя фуры поймали с правами из подземного перехода
16:40, 25.01.2017
Ученые УрФУ разработают метод восстановления костей
16:26, 25.01.2017
В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
15:37, 25.01.2017
Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым
15:13, 25.01.20172
Екатеринбург засветился в рекламе французского режиссера: здесь есть Ельцин Центр, памятник Ленину и Белый дом
14:55, 25.01.2017
В екатеринбургском интернате ребенка-инвалида заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак
14:15, 25.01.20174
В Екатеринбурге у должника по налогам судебные приставы в бронежилетах и касках забрали внедорожник «Прадо»
14:00, 25.01.2017
В Екатеринбурге открывают выставку, посвященную родам
13:40, 25.01.2017

Московского бизнесмена поймали на взятке полковнику свердловского УМВД

Московского бизнесмена поймали на взятке полковнику свердловского УМВД
16+
Фото: В.Н. Горелых
Предпринимателя поймали с поличным, когда он передавал взятку полковнику под контролем силовиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали московского бизнесмена, который пытался дать взятку полковнику областного управления МВД. Об этом 26 января сообщил НАШЕЙ представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Бизнесмен предложил свердловскому полковнику 60 тысяч рублей

Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского управления МВД задержали 39-летнего предпринимателя из московского города Лобня. Мужчина подозревается в даче взятки начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты полковнику Денису Машаракину. 
 
Предприниматель предложил взятку в размере 60 тысяч рублей в обмен на подписание полковником актов выполненных работ на поставку товарно-матеральных ценностей, которые не соответствовали требования техзадания госконтрактов. Кроме этого, на товарах были подменены маркировки и компоненты аккумуляторов для радиостанций. Предложение полковнику бизнесмен сделал через его подчиненного, главу отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева.

Сделка прошла под контролем силовиков

Офицеры сообщили о предложении бизнесмена, после чего к делу подключились сыщики из подразделения собственной безопасности областного управления МВД. В итоге сделка состоялась в кабинете полковника под контролем силовиков, которые задержали взяткодателя с поличным. 

- Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Действующее законодательство предусматривает за подобные противоправные деяния наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщил полковник Горелых.

  • Руководство областного управления МВД приняло решение поощрить полковника Дениса Машаракина и подполковника Андрея Васильева.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.01.2017, 19:10
Тэги: Взятки
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Жизнь в городе Расписание Ельцин-центр Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Доска позора ДТП ГИБДД Спорт Снос монастыря на Качканаре Мода Гололед Волейбол Религия ЗАГС Приговор Лошагину Выставки Недвижимость Пожар Дом-2 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мистика Еда Афиша Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Происшествия Туризм Кто заработал Интернет Тест Музыка Убийство в Рахмангулово История Екатеринбурга Статистика Женщины Развлечения Путин Розыск Видео Дорожные воины Война ритуальных агентств Рейтинг Новости дня Взрыв Биатлон Образование Хэллоуин-2015 МЧС Скандал с Новиковым Репортаж Эксклюзив Студенты Криминал Новости России Сибирская язва ЖКХ Расстрел на Депутатской Горячее Слухи Экономия Новости Парковки Скандалы В Египте разбился самолет с российскими туристами Животные Грипп в Екатеринбурге Общественный транспорт Суд Взятки Красота Школа Мультимедиа Мировые новости Коллекторы Строительство ВУЗ Ту 154 Позитив Отношения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Лайфхак Корь Отдых Транспортная реформа Психология Семья Кризис и санкции Опрос Высокие технологии СМИ Деньги Экономика ЧМ-2018 Рецензия ИГИЛ Новый год Футбол Необычное Хоккей В Екатеринбурге -40 градусов Крушение самолета под Ростовом Пусть говорят Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Авто Личное Дети Ловец покемонов Дороги Военный репортаж Баскетбол Грипп Ошибки врачей Интервью Катастрофа Обрушение крыши на Калинина Растения Расстрел Фото Бэби-боксы История успеха Политика Здоровье Культура Шоу-бизнес Транспорт Погода Конкурсы Секс Голодовка в колонии Мужчины Самолет Горящие авто Производство Искусство Смерть Дело Пьянкова Скорая помощь Медицина Мотоциклы Знаменитости

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru