Московского бизнесмена поймали на взятке полковнику свердловского УМВД

Предпринимателя поймали с поличным, когда он передавал взятку полковнику под контролем силовиков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В Екатеринбурге полицейские задержали московского бизнесмена, который пытался дать взятку полковнику областного управления МВД. Об этом 26 января сообщил НАШЕЙ представитель полицейского главка Валерий Горелых.
Бизнесмен предложил свердловскому полковнику 60 тысяч рублей
Сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского управления МВД задержали 39-летнего предпринимателя из московского города Лобня. Мужчина подозревается в даче взятки начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты полковнику Денису Машаракину.
Предприниматель предложил взятку в размере 60 тысяч рублей в обмен на подписание полковником актов выполненных работ на поставку товарно-матеральных ценностей, которые не соответствовали требования техзадания госконтрактов. Кроме этого, на товарах были подменены маркировки и компоненты аккумуляторов для радиостанций. Предложение полковнику бизнесмен сделал через его подчиненного, главу отдела развития радиосвязи подполковника Андрея Васильева.
Сделка прошла под контролем силовиков
Офицеры сообщили о предложении бизнесмена, после чего к делу подключились сыщики из подразделения собственной безопасности областного управления МВД. В итоге сделка состоялась в кабинете полковника под контролем силовиков, которые задержали взяткодателя с поличным.
- Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга. Действующее законодательство предусматривает за подобные противоправные деяния наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщил полковник Горелых.
- Руководство областного управления МВД приняло решение поощрить полковника Дениса Машаракина и подполковника Андрея Васильева.