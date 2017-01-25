«Ой-ой! Опасно!» Сервис аренды жилья подсчитал, сколько в Екатеринбурге геев

В Сети появился специальный сайт, подсчитывающий число гомосексуалистов в российских городах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
Сервис аренды жилья запустил сайт, на котором можно в режиме реального времени подсчитать количество гомосексуалистов в определенном городе.
Специальный сайт подсчитывает число людей нетрадиционной ориентации, основываясь на объеме поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно» и на количестве горожан.
По подсчетам «ГейЛокатора», в Екатеринбурге проживает 19 022 гомосексуалиста. Вместе с результатом подсчетов сервис выдает и комментарий: «Ой-ой! В городе много геев! Опасно!» Затем пользователям предлагается инструкция, как отбиваться от представителей ЛГБТ-сообщества «в случае пиковой активности».
- Если же в определенном городе гомосексуалистов оказывается немного, то сервис предлагает скидку на аренду жилья.
- На сайте уточняется, что подсчеты имеют ознакомительный характер, а пользователи, которых оскорбляют результаты, могут обратиться к администраторам сервиса.
- Сервис также показывает карту «активности геев» в российских регионах. Лидером, по подсчетам сайта, является Магаданская область, где активность достигает 286 процентов (в Свердловской области – 105 процентов).
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