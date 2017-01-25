Свердловский судья получил взятку в шесть миллионов рублей и сбежал из России

Экс-судью из Асбеста объявили в розыск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Бывшего судью Асбестовского городского суда Максима Виноградова объявили в розыск – мужчина получил крупную взятку и сбежал с семьей за границу, сообщили в федеральном управлении Следственного комитета сегодня, 26 января.

Виноградову заочно предъявили обвинении в вымогательстве и получении взятки . По версии следствия, местный предприниматель Виктор Зубов в сговоре с Виноградовым и его помощником Константином Захаровым вымогал у нотариуса шесть миллионов рублей

Нотариус была фигурантом уголовного дела, которое рассматривал Виноградов. Подсудимой вменяли 18 эпизодов мошенничества с недвижимостью жителей Асбеста. За шесть миллионов рублей Виноградов и его подельники обещали обвиняемой вынести оправдательный приговор.

Зубова задержали в июне 2016 года во время получения взятки, затем задержали Захарова, который в тот же день под контролем полиции передал деньги Виноградову.

Уголовное дело в отношении последнего возбудили в ноябре 2016 года, и, пока шла процедура получения разрешения от коллегии судей на возбуждение уголовного дела, Виноградов скрылся – сбежал с семьей за границу.

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