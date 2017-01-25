Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга из-за примерзшей двери

Рейс до Москвы задержали на два часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Кольцово задержали рейс до Москвы - у самолета примерзла дверь, сообщает «КП-Урал» сегодня, 26 января.

Во время посадки пассажиров на самолет, который должен был вылететь в Москву, выяснилось, что дверь лайнера не открывается, так как примерзла из-за сильных холодов - утром 26 января в Екатеринбурге температура воздуха опустилась до минус 24 градусов.

В результате рейс задержали на два часа, все это время дверь самолета отогревали. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что участникам программы «Крылья» этого рейса будут начислены двойные бонусы.

9 января из-за сильных морозов в аэропорту Кольцово не смогли завести самолет - машина всю ночь стояла и промерзла, в итоге рейс до Нового Уренгоя пришлось задержать. В тот же день из-за холодов пять лайнеров вылетели из Екатеринбурга с задержкой.

В Екатеринбурге и Свердловской области установились сильные морозы - в ближайшие дни в отдельных районах температура воздуха опустится до минус 39 градусов ночью и до минус 25 днем. Потепление наступит в конце недели.

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