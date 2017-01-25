А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место

Прошло ровно четыре года с момента ее демонтажа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Екатеринбурге сегодня, 26 января, состоится пикет в поддержку возращения Краснознаменной группы на прежнее место на Плотинке. Массовое мероприятие состоится вечером.

Пикет на Плотинке

По словам руководителя общественной организации «Суть времени» в Екатеринбурге Артемия Брусинцына, в общей сложности на пикете соберется 15 человек вместе с теми, кто захочет посмотреть и поучаствовать в мероприятии.

– Пикет будет с выставкой в 18.00 на месте перед площадкой, где была расположена Краснознаменная группа. Выставка будет представлять из себя несколько стендов с историей становления краснознаменной группы и ее демонтажа, – рассказал корреспонденту «Нашей Газеты» руководитель общественной организации.

Арт-объект на пруду

Напомним, что сегодня ночью на городском пруду неизвестные краской на льду нарисовали 15-метровую Краснознаменную группу.

Фото: vk.com

– Это сделали неизвестные художники, но я с ними знаком, скажем так, – прокомментировал появления арт-объекта Артемий Брусницын.