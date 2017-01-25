А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В Екатеринбурге сегодня, 26 января, состоится пикет в поддержку возращения Краснознаменной группы на прежнее место на Плотинке. Массовое мероприятие состоится вечером.
Пикет на Плотинке
По словам руководителя общественной организации «Суть времени» в Екатеринбурге Артемия Брусинцына, в общей сложности на пикете соберется 15 человек вместе с теми, кто захочет посмотреть и поучаствовать в мероприятии.
– Пикет будет с выставкой в 18.00 на месте перед площадкой, где была расположена Краснознаменная группа. Выставка будет представлять из себя несколько стендов с историей становления краснознаменной группы и ее демонтажа, – рассказал корреспонденту «Нашей Газеты» руководитель общественной организации.
Арт-объект на пруду
Напомним, что сегодня ночью на городском пруду неизвестные краской на льду нарисовали 15-метровую Краснознаменную группу.
Фото: vk.com
– Это сделали неизвестные художники, но я с ними знаком, скажем так, – прокомментировал появления арт-объекта Артемий Брусницын.
- Стоит отметить, что Краснознаменная группа была демонтирована в ночь на 26 января 2013 года.
- Краснознаменная группа появилась в Екатеринбурге в 1974 году как постамент для ордена Ленина, которым город был награжден в 1973-м.