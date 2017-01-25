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Горнохрустальная в Горе Хрустальной: в Екатеринбурге у двух улиц появятся новые имена

Горнохрустальная в Горе Хрустальной: в Екатеринбурге у двух улиц появятся новые имена
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Обе они находятся в отдаленных районах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга Администрация города придумала названия двум новым улицам. Екатеринбуржцы теперь могут пройтись по Дегтярской и Горнохрустальной.
 
Дегтярскую улицу открыли в поселке Медном, туда можно попасть, выехав за Объездную по Суходольской. Дегтярская проходит между улицами Электростилочной и Медной. 
 

Карта поселка Медный в Свердловской области

 

А в поселке Гора Хрустальная, куда можно доехать по Ново-Московскому тракту, было принято решение переименовать одну из существующих улиц. До вхождения поселка в состав Екатеринбурга она называлась Кварцевой, однако улица с таким названием в Екатеринбурге уже есть в Чкаловском районе. Поэтому Кварцевую в новой части города было решено переименовать в Горнохрустальную.
 

  • Ранее в Администрации Екатеринбурга было принято решение назвать 10 улиц города в честь населенных пунктов региона. В частности, на Юго-Западе появятся Первоуральская, Невьянская, Нижнетагильская, Синячихинская.

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Марина Подкорытова, 26.01.2017, 15:12
Тэги: Жизнь в городе
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