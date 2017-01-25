В Екатеринбурге ученицу школы-интерната на Уралмаше заставляли убирать снег по ночам и охранять здание

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
— Ее заставляли чистить территорию школы от снега. Она говорит, «пока светло не стало», то есть ребенок всю ночь провел на улице. Это было или в последних числах декабря, или 11 января, в последнее время мы в школу не ходили, дочь часто болела, видимо, из-за этого. У меня ребенок может просто куда-то уйти, есть такой симптом. То есть она могла не только замерзнуть, а вообще потеряться! Заодно я узнала, что ее отправляли разгонять собак от школы. Закрывали на ночь в мальчишеском туалете, она босиком стояла на холодном полу или в другой комнате, — рассказала мать девочки Гульфтия Пожарских.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы обращения законного представителя воспитанницы школы-интерната. В том числе будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности интерната, своевременности оказания медицинской помощи детям. Прокуратура опросит законных представителей воспитанников школы, руководства учреждения, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
- При выявлении фактов нарушения прав детей будет дана в том числе уголовно-правовая оценка действиям работников общеобразовательного учреждения.
- В интернате на Ляпустина также проводится проверка: в январе там при мытье в душевой ребенка обварили кипятком.
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