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В Екатеринбурге ученицу школы-интерната на Уралмаше заставляли убирать снег по ночам и охранять здание

В Екатеринбурге ученицу школы-интерната на Уралмаше заставляли убирать снег по ночам и охранять здание
16+
Фото: иллюстрация, funlib.ru
Прокуратура начала проверку по жалобе от мамы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку школы-интерната на Уралмаше, в котором, по жалобе родителей, ребенка-инвалида заставляли убирать снег и охранять территорию в качестве наказания. Сотрудники ведомства уже опрашивают работников учреждения.
 
Прокуратура Свердловской области организовала проверку школы-интерната №111 на улице Бакинских Комиссаров после жалобы матери одной из воспитанниц, которая рассказала об издевательствах над ее дочерью.
 
Как написал портал «Новый день», дочь Гульфтии Пожарских, по ее словам, несколько раз отправляли расчищать школьный двор от снена, причем по ночам, заставляли отгонять собак от школы, закрывали ее в туалете. Причина такого поведения воспитателей в том, что ребенок иногда перед сном сам с собой разговаривает и этим мешает другим спать.

— Ее заставляли чистить территорию школы от снега. Она говорит, «пока светло не стало», то есть ребенок всю ночь провел на улице. Это было или в последних числах декабря, или 11 января, в последнее время мы в школу не ходили, дочь часто болела, видимо, из-за этого. У меня ребенок может просто куда-то уйти, есть такой симптом. То есть она могла не только замерзнуть, а вообще потеряться! Заодно я узнала, что ее отправляли разгонять собак от школы. Закрывали на ночь в мальчишеском туалете, она босиком стояла на холодном полу или в другой комнате, — рассказала мать девочки Гульфтия Пожарских.

 
Теперь ребенку, помимо помощи профильных по ее заболеваниям специалистов, после таких издевательств точно нужна еще и помощь психолога.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы обращения законного представителя воспитанницы школы-интерната. В том числе будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности интерната, своевременности оказания медицинской помощи детям. Прокуратура опросит законных представителей воспитанников школы, руководства учреждения, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

  • При выявлении фактов нарушения прав детей будет дана в том числе уголовно-правовая оценка действиям работников общеобразовательного учреждения.
  • В интернате на Ляпустина также проводится проверка: в январе там при мытье в душевой ребенка обварили кипятком.

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Марина Подкорытова, 26.01.2017, 09:24
Тэги: Дети, Скандалы, Жизнь в городе
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