В Новоуральске сын избил свою 83-летнюю мать

При этом полиции рассказал, что пенсионерка «упала сама».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Новоуральске мужчина в порыве гнева напал на свою 83-летнюю мать . Избитую женщину в ее квартире 23 января нашла сиделка, когда пришла ухаживать за ней.

Как сообщили в полиции, 23 января по телефону 02 позвонила женщина из Новоуральска и сообщила, что в квартире на улице Березовая Аллея она нашла избитого пожилого человека. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

— Сиделка рассказала, что накануне вечером она ушла, а хозяйка квартиры осталась дома. Все было в порядке. А на следующий день 83-летняя пенсионерка оказалась травмирована. Ее 54-летний сын уверял полицию, что престарелая мать упала. Но у пенсионерки явно были побои, которые она не смогла бы причинить себе сама. Женщину сразу госпитализировала бригада скорой помощи, — рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит срок до восьми лет тюрьмы.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия.

Мужчина ранее уже был судим за избиение человека до смерти. Из колонии он освободился только в августе 2016 года.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 8 лет колонии. Подозреваемый взят под стражу.