В Новоуральске сын избил свою 83-летнюю мать

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
— Сиделка рассказала, что накануне вечером она ушла, а хозяйка квартиры осталась дома. Все было в порядке. А на следующий день 83-летняя пенсионерка оказалась травмирована. Ее 54-летний сын уверял полицию, что престарелая мать упала. Но у пенсионерки явно были побои, которые она не смогла бы причинить себе сама. Женщину сразу госпитализировала бригада скорой помощи, — рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит срок до восьми лет тюрьмы.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия.
- Мужчина ранее уже был судим за избиение человека до смерти. Из колонии он освободился только в августе 2016 года.
- Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 8 лет колонии. Подозреваемый взят под стражу.
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