В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В Первоуральске более 120 жителей отравились некипяченой водой из-под крана, среди них – 113 несовершеннолетних, сообщает прокуратура Свердловской области в четверг, 26 января.
Массовое отравление
По информации пресс-службы областной прокуратуры, случаи отравления были зарегистрированы в период с 30 декабря 2016 года по 16 января нынешнего года.
– За этот период в Первоуральске зарегистрировано 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 случаев – у несовершеннолетних. Прокурорская проверка показала, что все заболевшие проживают в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением, – сообщили «Нашей Газете» в пресс-службе областной прокуратуры.
Обнаружен ротовирус
Специалисты областного Роспотребнадзора взяли пробы воды. В пяти случаях был обнаружен ротовирус группы «А». При этом у большинства заболевших обнаружены антигены ротовируса и норовируса, а у шести пациентов диагноз не установлен.
Кроме этого, установлено, что в 98 процентах случаев заболевшие использовали некипяченую воду централизованного водоснабжения (мытье посуды, игрушек, сосок, купание маленьких детей).
- В настоящее время прокуратура направила полученные данные в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.
- По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).
- Точное количество заболевших до сих пор устанавливается.