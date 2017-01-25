В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана

Зарегистрировано 120 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В Первоуральске более 120 жителей отравились некипяченой водой из-под крана, среди них – 113 несовершеннолетних, сообщает прокуратура Свердловской области в четверг, 26 января.

Массовое отравление

По информации пресс-службы областной прокуратуры, случаи отравления были зарегистрированы в период с 30 декабря 2016 года по 16 января нынешнего года.

– За этот период в Первоуральске зарегистрировано 120 случаев острой кишечной инфекции, из них 113 случаев – у несовершеннолетних. Прокурорская проверка показала, что все заболевшие проживают в многоквартирных домах с централизованным водоснабжением, – сообщили «Нашей Газете» в пресс-службе областной прокуратуры.

Обнаружен ротовирус

Специалисты областного Роспотребнадзора взяли пробы воды. В пяти случаях был обнаружен ротовирус группы «А». При этом у большинства заболевших обнаружены антигены ротовируса и норовируса, а у шести пациентов диагноз не установлен.

Кроме этого, установлено, что в 98 процентах случаев заболевшие использовали некипяченую воду централизованного водоснабжения (мытье посуды, игрушек, сосок, купание маленьких детей).