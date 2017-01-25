Слишком много: в Свердловской области студентам снизили стипендии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов планирует собрать ректоров местных вузов для обсуждения вопроса стипендии. В соцсетях распространилась информация о том, что у учащихся различных уральских вузов понизился ее размер

— В начале февраля пройдет заседание совета ректоров, на котором я этот вопрос подниму. Мне самому в снижение стипендий не верится. Есть нормативные документы, где указана сумма, которую вузы обязаны выплатить обучающимся. За достижения в разных сферах студентов также поощряют, — пояснил Ura.ru министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Жалобы на снижении стипендий появились в соцсети в группе студентов УрГПУ.

В вузе пояснили, что речь идет не о стипендиях, а о социальных выплатах. Суть в том, что из-за поправок в законодательстве социальная стипендия будет назначаться только студентам, получаюшим соцпомощь от государства.

Кроме того, похожие сообщения появились в группе «Типичный Ханты — Мансийск» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)