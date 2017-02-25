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Бродячими собаками, напугавшими детей в Ревде, занялась прокуратура

Бродячими собаками, напугавшими детей в Ревде, занялась прокуратура
16+
Фото: Светлана Романчук / YouTube.com
Проверки организаций, ответственных за отлов бездомных животных, пройдут во всем регионе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

После того, как жительница Ревды выложила на YouTube видео со стаей собак на детской площадке, местная прокуратура начала проверку муниципальных органов, отвечающих за отлов бродячих животных.

Напомним, на детской площадке одного из дворов Ревды разгуливали три бродячие собаки. Из-за чего двум маленьким детям пришлось ждать на горке, пока они уйдут.

А на другой записи видно, как стая собак свободно передвигается по городу, пугая местных жителей.  

– При этом сотрудники уполномоченных органов не ответили на звонки взволнованных очевидцев, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

Поэтому надзорное ведомство проверит, как в городе организованы отлов и содержание бродячих животных. В первую очередь будут проверены органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения, заключающие муниципальные контракты на отлов бездомных собак. Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснят,  выполняются ли заявки, которые поступают от местных жителей.

– В обязательном порядке будет проанализирована эффективность использования муниципальными заказчиками финансирования из областного бюджета, – подчеркнули в областной прокуратуре.

  • По поручения прокурора Свердловской области  Сергея Охлопкова, подобные проверки пройдут на территории всего региона.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 26.02.2017, 16:23
Тэги: Дети, Видео, Происшествия
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