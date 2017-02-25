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В Екатеринбурге жители Уралмаша остались без холодной воды из–за коммунальной аварии

В Екатеринбурге жители Уралмаша остались без холодной воды из–за коммунальной аварии
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Фото: publicdomainpictures.net
Начать ремонт мешает опора, принадлежащая Трамвайно-троллейбусному управлению.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Коммунальная авария, из–за которой жители Уралмаша остались без холодной воды, произошла вечером 25 февраля.

– Заявка об аварии по адресу: ул. Машиностроителей, 53, поступила в 19.00, – уточнили НАШЕЙ в пресс–службе Водоканала. – В 23.00 было завершено отключение водовода диаметров  400 миллиметров.

Под отключение, как уточнили в организации, попали не менее двух десятков домов.

– Но сейчас производится переключение, после которого без холодного водоснабжения останется менее десяти домов, – добавили в Водоканале. – А возле дома № 75 по улице Машиностроителей стоит автоцистерна с питьевой водой. Кроме того, на месте утечки идет прием представителей организаций, эксплуатирующих сети, которые расположены рядом с поврежденным водоводом.

Однако, как уточнили в диспетчерской Горводопровода по Орджоникидзевскому району, начать работы на месте аварии мешает установленный там столб.

– Мешает опора Трамвайно–троллейбусного управления, – ответили НАШЕЙ в диспетчерской службе. – То есть начнем копать, как только уберут.

  • Не исключено, что аварийно–восстановительные работы начнутся только завтра.

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Евгений Светлый, 26.02.2017, 12:55
Тэги: ЖКХ, Новости
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