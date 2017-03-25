На митинг против коррупции в Екатеринбурге пришли Татьяна Мерзлякова и Евгения Чудновец

Всего было задержано около 10 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

Митинг в защиту Навального и против коррупции в Екатеринбуре подходит к концу, люди начали потихоньку расходиться. Как сообщает корреспондент НАШЕЙ, все митингующие вернулись обратно на Площади Труда.

— На митинге была Евгения Чудновец, которая подходила к автобусу с задержанными и пыталась добиться разъяснения, за что были задержаны люди. Митинг уже проходит больше двух часов. ПО примерной оценке, на него пришли уже около 4 тысяч человек. Кто стал организаторов неясно. Ситуация вышла из-под контроля, казаки и НОДовцы выглядят подавленными. Полицейские смотрят за митингующими, но ничего не предпринимают, — рассказал с места событий корреспондент НАШЕЙ.

Татьяна Мерзлякова общалась с представителями власти, она уточнила, что было задержано 8 человек, но полиция не называет это «задержанием». В отношении них составят протоколы, позже всех отпустят и будут вызывать в суд.

Евгений Ройзман также поддержал митингующих.

Екатеринбург! Молодцы, кто вышли. Очень достойно. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 26 марта 2017 г. Олег Краев сообщает в Твиттере, что было задержано 9 человек, их потихоньку выпускают из автобуса.