«Работали без перекуров»: после призыва Ройзмана третий этаж хосписа в Екатеринбурге добровольцы подготовили к ремонту

В акции приняли участие и студенты-волонтеры из Америки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В субботу, 25 марта, неравнодушные горожане присоединились к мэру Евгению Ройзману и полностью подготовили за день третий этаж единственного в Екатеринбурге хосписа к ремонту, написал сегодня в Facebook глава Думы.

В течение всего дня мужчины снимали в помещении старые полы и дверные проемы, обдирали со стен облупившуюся краску и выносили из здания мусор.

По словам мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, хоспис отремонтируют при финансовой поддержке депутатов и предпринимателей: на третьем этаже разместят еще 25 коек.