«Работали без перекуров»: после призыва Ройзмана третий этаж хосписа в Екатеринбурге добровольцы подготовили к ремонту

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017
— Это был очень крутой субботник. И по организации и по исполнению. На пике было человек сто мужиков и несколько девушек. Работали слаженно и не останавливаясь, никто никому не указывал и не подгонял. Было много известных и любимых в городе людей, некоторые приехали из области и других городов, больше всего удивили работавшие с полной отдачей 8 американцев-волонтеров, которые приехали в Россию заниматься восстановлением церквей. Наверно, половину из пришедших на субботник я знал лично, а с остальными познакомился. В результате за семь часов непрерывной работы вынесли несколько десятков тонн мусора и подготовили к ремонту весь третий этаж, чем сэкономили месяца три времени и несколько миллионов бюджетных денег. В понедельник уже заходят строители, — написал Ройзман в Facebook.Пост о том, что требуется помощь, он разместил у себя на странице 22 марта.