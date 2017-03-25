Суд закончил рассмотрение дела Деда Мороза-кришнаита из Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге Ленинский суд рассмотрел дело Алексея Помазова, который был в костюме Деда Мороза и возглавлял в декабре и январе 2017 года шествие кришнаитов, написал znak.com 25 марта.

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по административному делу жителя города Алексея Помазова, который обвинялся в том, что в канун рождественских праздников в костюме Деда Мороза организовал кришнаитское шествие по улице Вайнера, когда горожанам раздавали сомнительные с точки зрения прокуратуры книги. Дело было прекращено «в связи с отсутствием состава вменённого правонарушения».

В суд пришли два десятка кришнаитов, но всех их не пустили в зал суда. Суд закрыл дело в «связи с отсутствием состава вмененного правонарушения».

— Это решение с точки зрения закона ожидаемое. Другое дело, что все может быть непредсказуемо. И, когда ты полностью невиновен, ты можешь оказаться виноватым. Мы довольны, что справедливость восторжествовала. Мы будем продолжать нашу деятельность и радовать горожан, кто нас встречает на улицах, когда мы поем, — рассказал Алексей Помазов.