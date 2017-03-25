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Суд закончил рассмотрение дела Деда Мороза-кришнаита из Екатеринбурга

Суд закончил рассмотрение дела Деда Мороза-кришнаита из Екатеринбурга
16+
Фото: кадр из видео

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге Ленинский суд рассмотрел дело Алексея Помазова, который был в костюме Деда Мороза и возглавлял в декабре и январе 2017 года шествие кришнаитов, написал znak.com 25 марта. 
 
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по административному делу жителя города Алексея Помазова, который обвинялся в том, что в канун рождественских праздников в костюме Деда Мороза организовал кришнаитское шествие по улице Вайнера, когда горожанам раздавали сомнительные с точки зрения прокуратуры книги. Дело было прекращено «в связи с отсутствием состава вменённого правонарушения». 
 
В суд пришли два десятка кришнаитов, но всех их не пустили в зал суда. Суд закрыл дело в «связи с отсутствием состава вмененного правонарушения».

— Это решение с точки зрения закона ожидаемое. Другое дело, что все может быть непредсказуемо. И, когда ты полностью невиновен, ты можешь оказаться виноватым. Мы довольны, что справедливость восторжествовала. Мы будем продолжать нашу деятельность и радовать горожан, кто нас встречает на улицах, когда мы поем, — рассказал Алексей Помазов.

  • В конце декабря на Вайнера состоялось шествие кришнаитов. Полиция задержала Помазова в костюме Деда Мороза за то, что во время шествия женщины, бывшие с ним, распространял сомнительную литературу. Против Деда Мороза возбудили уголовное дело.
  • Агитацию заметили сотрудники Центра по противодействию экстремизма: распространение религиозной литературы по «закону Яровой» сейчас относится к нарушениям. Поэтому на Алексея Помазова возбудили административное дело. Ему грозил штраф от 5 до 50 тысяч рублей. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.03.2017, 15:30
Тэги: Суд, Жизнь в городе
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