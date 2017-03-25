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Кеды, уточки и казаки: в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг против коррупции

Кеды, уточки и казаки: в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг против коррупции
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Митинг не обошел без задержаний и громких дебатов с патриотами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге 26 ноября 2017 года на площади Труда прошел митинг против коррупции, собравший более 4 тысяч человек. О том, что происходило в центре города, в репортаже «Нашей Газеты».

Митинг изначально не был согласован департаментом общественной безопасности Свердловской области. Организаторы пытались выбить себе площадь Труда через суд, но все инстанции встали на сторону чиновников. После проигрыша в суде организаторы объявили, что акция все равно состоится, несмотря на отсутствие разрешения.

Четыре тысячи протестующих

С начала 2012 года какие-либо акции протеста, проходившие в Екатеринбурге, не собирали больше 300 человек. Увиденное сегодня в центре города поразило как самых опытных протестующих, так и журналистов.

На площади Труда к официальному времени начала митинга в 13.00 собрались более 3 тысяч человек. Впоследствии это число росло. В основном на акцию пришлистуденты. С собой они принесли самодельные плакаты, кеды и уточек (нарисованных и игрушечных).

Все атрибуты протестующих были связаны с недавним фильмом-расследованием Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. Содержание части плакатов обыгрывали высказывания главы кабмина. Например такие как «Денег нет, но вы держитесь», «Он вам не Димон» (фраза сказанная прежде пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой).

«Димон, так деньги есть?», «Димон, ответь», «Димон, откуда деньги?», «Димон, уходи» — пестрели плакаты. 

Несколько десятков участников, опрошенные корреспондентом НАШЕЙ, признавались, что пришли на митинг, посмотрев фильм Навального.

— Я раньше не мог прийти на такие мероприятия, поскольку мне еще 16 лет было. Сейчас мне 18. Я увидел это видео и решил выйти, — рассказал один из участников.

— Я понимал, что сейчас происходят какие-то исторические события. Мне просто было бы жалко оставаться в это время в стороне, — объяснял студент Артем.

Были среди протестующих и вполне состоявшиеся мужчины и женщины. Поддержать протестующих на площадь Труда пришла воспитательница Евгения Чудновец, которая совсем недавно вышла из колонии. На акции Чудновец пыталась поговорить с полицейским о законности задержаний на митинге.

Евгения Чудновец

Всех собравшихся объединяло требование отправить в отставку Дмитрия Медведева. При этом не все участники разделяли симпатии к Навальному.

Подавленные казаки и грустный «антимайдан»

Традиционно подобные мероприятия не обходятся без соседства с казаками и представителями патриотических движений. Они вышли к памятнику с плакатами: «Долой национал-предателей», «Путин — спаситель России» и так далее. Однако в отличие от прошлых акций патриоты и казаки столкнулись с напором многотысячной толпы.

Казаки

Оппоненты протестующих выглядели понуро. Корреспондент НАШЕЙ попытался пообщаться с одним из патриотов. Диалог получился своеобразный.

— Скажите, кого вы имеет в виду под «национал-предателями»?

— Я вам ничего не скажу. Вы вон из этих СМИ…

— Из каких?

— Которые все перевирают.

— С чего вы так решили?

— Так по одежде вашей видно, по лицу.

— А что с лицом?

— Вы еврей.

— Вы антисемит?

— Я не антисемит. Евреи долгое время совершали геноцид против русского народа.

— Где? В какое время?

— В течение тысячи лет. Вам лучше знать.

Патриот, который не любит евреев

Известный лидер екатеринбургских патриотов тем временем держался от своих соратников в стороне, прикрывшись солнцезащитными очками.

Периодически между патриотами и оппозицией вспыхивали споры на тему коррупции и власти. До драки к счастью не доходило. Полиция дежурила возле казаков, словно охраняя их от толпы.

Со временем от диспутов участники протестного митинга перешли к другому методу атаки. В адрес патриотов летели кричалки: «Позор» и «Ряженые казаки». При этом некоторые из участников держали палец, как древние римляне в Колизее при вынесении смертного приговора гладиатору.

Самым сильным аргументов участников акции на площади стал лозунг: «Нас много». С этим казакам и патриотам действительно было сложно поспорить.

Прогулки оппозиции

До настоящего времени неизвестно, была ли полиция готова к такому наплыву протестующих. Изредка полицейские выдергивали из толпы активистов с плакатами и отводили их в автобус.

Через полчаса возле площади Труда выгрузили с десяток полицейских в бронежилетах и шлемах. Заметив их, толпа двинулась с площади на Плотинку. Отсюда через подземный переход люди пошли на набережную Рабочей молодежи к Драмтеатру.

Примечательно, что явных лидеров в толпе не было. Люди шли, словно по неведомому импульсу. Очевидцы до сих пор гадают, кто мог направлять протестующих.

Первоначально очевидцы предполагали, что протестующие идут к зданию правительства Свердловской области. Однако конечной целью протестующих оказался Ельцин Центр.

Участники акции в прямом смысле осадили музей, словно заняв круговую оборону. Следом за протестующими к Ельцин Центру приехали полицейские в бронежилетах, а также сотрудники вневедомственной охраны.

— Как бы после такого Ельцин Центр вообще бы не снесли, — проговорил один из участников.

Оппозиционеры приготовились к массовому разгону. Полицейские же выдернули из толпы, собравшейся возле памятника Ельцину, двух человек. На этом стражи порядка успокоились.

Народ разошелся сам

Через 15 минут после задержания толпа оставила Ельцин Центр и снова двинулась на набережную, по которой протестующие вернулись на площадь Труда. После этого активистов уже никто не трогал.

После возвращения на площадь протестующие разошлись во всю силу: кричалки стали стройнее и громче. Акция дошла до мини-флешмобов: протестующие то скакали с кричалкой: «Кто не скачет, тот Димон», то аплодировали. Проезжавшие по Ленина автомобили приветливо сигналили участникам акции.

К 15.00 градус протестного настроения на площади Труда пошел на спад и люди также быстро исчезли с площадки, как и появились. На своих постах остались только патриоты, казаки и спорящие с ними ветераны протестных движений.

— Вы тут против коррупции митингуете, а у нас грязь под ногами везде, — сказал пожилой прохожий молодежи, которая сворачивала плакаты.

  • Одновременно с Екатеринбургом митинги против коррупции проводились в ряде  крупных городах России. Во Владивостоке акция протеста закончилась задержанием 40 человек. В Москве на митинге задержали Алексея Навального.

На площади Труда собрались более 4 тысяч человек

Представители патриотических организаций

Спор активиста с полицейским (митинг не согласован)

Плакаты оппозиции

Все атрибуты протестующих были связаны с недавним фильмом-расследованием Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве

Казаки и патриоты были зажаты своими оппонентами со всех сторон

Путин взирает с плакатов на протестующих

Участник митинга делает селфи на фоне экипированных полицейских

Полицейские выстраиваются возле площади Труда

Дебаты патриотов и сторонников оппозиции

Исход митингующих с площади Труда

Шествие мимо здания Заксобрания Свердловской области

Ельцин Центр в осаде

Полицейские задерживают активиста с плакатом

На протестную акцию пришли целые семьи

Митингующие, которые остались у подножия Ельцин Центра

Полиция на дежурстве возле Ельцин Центра

Обратный поход на площадь Труда (мимо грустного Пикачу)

Во время шествия пошел град

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, она пришла, чтобы проследить за соблюдением прав собравшихся.

Протестующие в большом количестве принесли с собой кроссовки и кеды. Гардеробу Дмитрия Медведева в фильме-расследовании посвящена значительная часть

Лица оппозиции

Евгения Чудновец пытается узнать у полицейского, за что задержаны активисты

Илья Белоус стоит в сторонке от своих соратников по патриотическому движению

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Сергей Беляев, 26.03.2017, 18:25
Тэги: Политика, Видео, Фото
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