Кеды, уточки и казаки: в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг против коррупции

Митинг не обошел без задержаний и громких дебатов с патриотами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В Екатеринбурге 26 ноября 2017 года на площади Труда прошел митинг против коррупции, собравший более 4 тысяч человек. О том, что происходило в центре города, в репортаже «Нашей Газеты».

Митинг изначально не был согласован департаментом общественной безопасности Свердловской области. Организаторы пытались выбить себе площадь Труда через суд, но все инстанции встали на сторону чиновников. После проигрыша в суде организаторы объявили, что акция все равно состоится, несмотря на отсутствие разрешения.

Четыре тысячи протестующих

С начала 2012 года какие-либо акции протеста, проходившие в Екатеринбурге, не собирали больше 300 человек. Увиденное сегодня в центре города поразило как самых опытных протестующих, так и журналистов.

На площади Труда к официальному времени начала митинга в 13.00 собрались более 3 тысяч человек. Впоследствии это число росло. В основном на акцию пришлистуденты. С собой они принесли самодельные плакаты, кеды и уточек (нарисованных и игрушечных).

Все атрибуты протестующих были связаны с недавним фильмом-расследованием Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. Содержание части плакатов обыгрывали высказывания главы кабмина. Например такие как «Денег нет, но вы держитесь», «Он вам не Димон» (фраза сказанная прежде пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой).

«Димон, так деньги есть?», «Димон, ответь», «Димон, откуда деньги?», «Димон, уходи» — пестрели плакаты.

Несколько десятков участников, опрошенные корреспондентом НАШЕЙ, признавались, что пришли на митинг, посмотрев фильм Навального.

— Я раньше не мог прийти на такие мероприятия, поскольку мне еще 16 лет было. Сейчас мне 18. Я увидел это видео и решил выйти, — рассказал один из участников. — Я понимал, что сейчас происходят какие-то исторические события. Мне просто было бы жалко оставаться в это время в стороне, — объяснял студент Артем.

Были среди протестующих и вполне состоявшиеся мужчины и женщины. Поддержать протестующих на площадь Труда пришла воспитательница Евгения Чудновец, которая совсем недавно вышла из колонии. На акции Чудновец пыталась поговорить с полицейским о законности задержаний на митинге.

Евгения Чудновец

Всех собравшихся объединяло требование отправить в отставку Дмитрия Медведева. При этом не все участники разделяли симпатии к Навальному.

Подавленные казаки и грустный «антимайдан»

Традиционно подобные мероприятия не обходятся без соседства с казаками и представителями патриотических движений. Они вышли к памятнику с плакатами: «Долой национал-предателей», «Путин — спаситель России» и так далее. Однако в отличие от прошлых акций патриоты и казаки столкнулись с напором многотысячной толпы.

Казаки

Оппоненты протестующих выглядели понуро. Корреспондент НАШЕЙ попытался пообщаться с одним из патриотов. Диалог получился своеобразный.

— Скажите, кого вы имеет в виду под «национал-предателями»?

— Я вам ничего не скажу. Вы вон из этих СМИ…

— Из каких?

— Которые все перевирают.

— С чего вы так решили?

— Так по одежде вашей видно, по лицу.

— А что с лицом?

— Вы еврей.

— Вы антисемит?

— Я не антисемит. Евреи долгое время совершали геноцид против русского народа.

— Где? В какое время?

— В течение тысячи лет. Вам лучше знать.

Патриот, который не любит евреев

Известный лидер екатеринбургских патриотов тем временем держался от своих соратников в стороне, прикрывшись солнцезащитными очками.

Периодически между патриотами и оппозицией вспыхивали споры на тему коррупции и власти. До драки к счастью не доходило. Полиция дежурила возле казаков, словно охраняя их от толпы.

Со временем от диспутов участники протестного митинга перешли к другому методу атаки. В адрес патриотов летели кричалки: «Позор» и «Ряженые казаки». При этом некоторые из участников держали палец, как древние римляне в Колизее при вынесении смертного приговора гладиатору.

Самым сильным аргументов участников акции на площади стал лозунг: «Нас много». С этим казакам и патриотам действительно было сложно поспорить.

Прогулки оппозиции

До настоящего времени неизвестно, была ли полиция готова к такому наплыву протестующих. Изредка полицейские выдергивали из толпы активистов с плакатами и отводили их в автобус.

Через полчаса возле площади Труда выгрузили с десяток полицейских в бронежилетах и шлемах. Заметив их, толпа двинулась с площади на Плотинку. Отсюда через подземный переход люди пошли на набережную Рабочей молодежи к Драмтеатру.

Примечательно, что явных лидеров в толпе не было. Люди шли, словно по неведомому импульсу. Очевидцы до сих пор гадают, кто мог направлять протестующих.

Первоначально очевидцы предполагали, что протестующие идут к зданию правительства Свердловской области. Однако конечной целью протестующих оказался Ельцин Центр.

Участники акции в прямом смысле осадили музей, словно заняв круговую оборону. Следом за протестующими к Ельцин Центру приехали полицейские в бронежилетах, а также сотрудники вневедомственной охраны.

— Как бы после такого Ельцин Центр вообще бы не снесли, — проговорил один из участников.

Оппозиционеры приготовились к массовому разгону. Полицейские же выдернули из толпы, собравшейся возле памятника Ельцину, двух человек. На этом стражи порядка успокоились.

Народ разошелся сам

Через 15 минут после задержания толпа оставила Ельцин Центр и снова двинулась на набережную, по которой протестующие вернулись на площадь Труда. После этого активистов уже никто не трогал.

После возвращения на площадь протестующие разошлись во всю силу: кричалки стали стройнее и громче. Акция дошла до мини-флешмобов: протестующие то скакали с кричалкой: «Кто не скачет, тот Димон», то аплодировали. Проезжавшие по Ленина автомобили приветливо сигналили участникам акции.

К 15.00 градус протестного настроения на площади Труда пошел на спад и люди также быстро исчезли с площадки, как и появились. На своих постах остались только патриоты, казаки и спорящие с ними ветераны протестных движений.

— Вы тут против коррупции митингуете, а у нас грязь под ногами везде, — сказал пожилой прохожий молодежи, которая сворачивала плакаты.