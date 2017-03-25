В Екатеринбурге, несмотря на запрет, проходит митинг в поддержку Навального и против коррупции и Медведева

Задержаны уже около семи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В центре Екатеринбурга с часа дня сегодня, 26 марта, собрались сторонники Навального и противники Медведева, Путина и коррупции. Несмотря на то, что митинг проводить официально так и не разрешили, на Площади Труда, по оценкам корреспондента НАШЕЙ, собрались около 3 тысяч человек.

Часть из них стояли с плакатами «Сами вы держитесь!», «На Медведе и кроссовки горят», «Требуем ответов», «Сегодня Димон, завтра Вован» и прочими. Сдерживать натиск толпы пришли несколько десятков омоновцев, два пазика и несколько «буханок».

Кто-то стоит с плакатом, скандируя, что у него «одиночный пикет». На митинг пришли и казаки.

Как сообщили очевидцы, задержаны уже четверо участников, в том числе и активист Железкин.

#ДимонОтветит pic.twitter.com/2KnBfe7vq3 — Арсений Кочев (@arskochev) 26 марта 2017 г. После появления на Площади Труда омоновцев толпа разделилась на две части, большая часть двинулась по набережной к Театру драмы и Ельцин Центру, который митингующие просто осадили. После появления на Площади Труда омоновцев толпа разделилась на две части, большая часть двинулась по набережной к Театру драмы и Ельцин Центру, который митингующие просто осадили.

— Все идут дружно, толпой никто не руководит, сами по себе, скандируют: «Мирный Нав и крякрякря!». Полиция не знает, что делать, — сообщает с места событий корреспондент НАШЕЙ.

Спустя 15 минут после задержания трех человек увезли, толпа продолжает двигаться в неизвестном направлении. В итоге первая группа митингующих по набережной обогнула Ельцин Центр и идет обратно к Площади Труда. А к Ельцин Центру пришла вторая группа.

В автозаке с задержанными — свой пикет. Туда зашел адвокат. Народ собрался около автобуса и кричит, чтобы людей отпустили.

Евгения Чудновец вместе с будущим мужем также принимают участие в митинге: они ведут онлайн трансляцию.

Очевидцы сообщают, что задержали еще одного участника. Всего их уже человек 7.

Задерщали ещё одного. Гражданка требует от полиции ответа за беспредел полиции pic.twitter.com/neKmt3aJrt — Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.

Более подробно о митинге мы напишем позже в фоторепортаже НАШЕЙ, когда НАШ корреспондент придет целым и невредимым.