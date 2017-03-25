В Екатеринбурге, несмотря на запрет, проходит митинг в поддержку Навального и против коррупции и Медведева

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017
4 минуты назад начался митинг в Екатеринбурге #ДимонОтветит @navalny pic.twitter.com/zHRficDSNm— d (@ltfitw) 26 марта 2017 г.
Одиночный пикет Конституция против коррупции. Возле пл.Труда 26 марта. @navalny pic.twitter.com/H0lqiLkJBn— Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.
Ряженные #димонответит pic.twitter.com/VjGDefiksY— Арсений Кочев (@arskochev) 26 марта 2017 г.
Молодёжь креативит. #Екб #ДимонОтветит pic.twitter.com/NEf4BuXGpu— Сергей Анохин (@tankist71) 26 марта 2017 г.
автозак с задержанными а3333 66 @OvdInfo pic.twitter.com/9TRfjrTApf— Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.
После появления на Площади Труда омоновцев толпа разделилась на две части, большая часть двинулась по набережной к Театру драмы и Ельцин Центру, который митингующие просто осадили.
#ДимонОтветит pic.twitter.com/2KnBfe7vq3— Арсений Кочев (@arskochev) 26 марта 2017 г.
— Все идут дружно, толпой никто не руководит, сами по себе, скандируют: «Мирный Нав и крякрякря!». Полиция не знает, что делать, — сообщает с места событий корреспондент НАШЕЙ.
26 марта 2017 г.
Возле автозака собрался народ, кричат Выпускай. @OvdInfo pic.twitter.com/mo4ROHvGVU— Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.
На пл.Труда вернулись сторонники @navalny и народа стало больше, чем в 13-00 @OvdInfo pic.twitter.com/42EMoFZfr7— Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.
Задерщали ещё одного. Гражданка требует от полиции ответа за беспредел полиции pic.twitter.com/neKmt3aJrt— Олег Краев (@4raev) 26 марта 2017 г.
- В Министерстве общественной безопасности Свердловской области отказались согласовать митинг против коррупции в Екатеринбурге.
- Ранее правоохранительные органы призывали екатеринбуржцев не принимать участие в несанкционированных акциях. Заявление об этом опубликовано на сайте ГУ МВД по Свердловской области.
- Во Владивостоке на митинге против коррупции сегодня задержали несколько десятков человек.