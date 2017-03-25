ЮНЕСКО не отказывалась включать екатеринбургский спорткомплекс «Динамо» в список объектов Всемирного наследия

Как пояснили в Минкульте РФ, памятник конструктивизма даже не рассматривался в качестве кандидата на попадание в этот список.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

На этой неделе несколько СМИ написали о том, что в ЮНЕСКО отказались включать екатеринбургский спорткомплекс «Динамо» в список объектов Всемирного наследия. Однако, как удалось выяснить корреспонденту НАШЕЙ, информация о екатеринбургском памятнике конструктивизма даже не поступала в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО.

– Это чепуха полная! Искажение какое-то, – ответил корреспонденту НАШЕЙ ответственный секретарь Комиссии Григорий Орджоникидзе. – Потому что никто не подавал этот объект. И поэтому, естественно, он не оказался в предварительном списке. Может быть, ваша администрация и заявила этот объект, когда собирали со всех регионов предложения для потенциального включения в список. Сейчас этот список обрабатывают в Министерстве культуры РФ, где все эти заявки проходят государственную экспертизу. И потом, когда будет признано целесообразным, мы подадим это в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но на сегодняшний день этот объект нигде не фигурировал. Абсолютно точно. Может быть, его и заявили в Минкультуры, но в ЮНЕСКО его еще никто не подавал.

– То есть эта информация никак не могла попасть в ЮНЕСКО, минуя вас?

– Не могла. Через нас это не проходило, я точно знаю. Потому что мы буквально на днях получили обновленный предварительный список объектов по Российской Федерации. И там такого нет. Я вообще не слышал об этом объекте. А вообще это наверняка очень интересный объект, потому что как раз период конструктивизма у нас вообще никак не представлен от России… Да, может быть, как я уже сказал, его подавали в Министерство культуры, но пока еще ни к нам, ни в ЮНЕСКО это не поступало.

После чего корреспондент нашей обратился за разъяснением в Министерство культуры РФ. И там подтвердили, что пока спорткомплекс «Динамо» даже не рассматривался в качестве кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Была такая идея, чтобы собрать памятники конструктивизма, которыми славится Екатеринбург, в том числе спорткомплекс «Динамо», и объединить их в единый кластер с последующим предложением включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но дело в том, что дальше идеи это не пошло, не продвинулась дальше простого обсуждения с экспертным и научным сообществом. И сейчас это активно не обсуждается, потому что есть другие объекты, которые уже стоят в очереди на попадание в предварительный список, – объяснили в Минкультуры РФ. – А отдельно спорткомплекс «Динамо» никогда не рассматривался в качестве кандидата на попадание в этот список

– То есть утверждать, что по этому объекту получен отказ, пока нельзя?

– Не было отказа. Отказ мог быть тогда, когда поступило бы предложение. Но предложения не было.

Но при этом в федеральном ведомстве добавили, что, возможно, через несколько лет к этой теме вернуться, и кластер, в который войдут екатеринбургские памятники конструктивизма , все-таки возникнет в качестве кандидата в список ЮНЕСКО. Правда, пока об этом говорить еще рано.