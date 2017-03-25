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В Екатеринбурге определили участников футбольного реалити-шоу «11»

В Екатеринбурге определили участников футбольного реалити-шоу «11»
16+
Фото: Наталья Ксенофонтова
Чтобы сыграть в финале проекта против «Урала», болельщики клуба на протяжении трех часов демонстрировали навыки и мастерство игры в футбол.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

Второй отборочный этап реалити-шоу «11» состоялся на верхнем поле рядом с манежем «Урал» днем в воскресенье, 26 марта. Анализировали уровень мастерства болельщиков селекционный отдел «Урала» и тренерский штаб команды «Урал-2».

 

 

Для удобства участники были поделены на пять групп: четыре составили полевые игроки и одну – вратари. Болельщикам предстояло пройти пять индивидуальных испытаний на координацию, ловкость, скорость, владение мячом. Выполнение каждого задания оценивалось специалистами по десятибальной шкале.

После этого группы участников сыграли между собой в футбол, чтобы специалисты посмотрели, как претенденты на участие в реалити работают в команде. Матчи длились по десять минут.

По результатам всех испытаний была определена двадцатка сильнейших, которые и  вошли в сборную болельщиков – 18 полевых игроков и 2 вратаря. На протяжении четырех месяцев они будут готовиться к матчу со «Шмелями».

    Реалити-шоу стартовало 15 февраля. Заявки на участие подали 113 человек.
  • Матч болельщиков и игроков ФК «Урал» состоится на одном из полей спортивной базы «Бажовия» под Сысертью. Встреча пройдет в 2 тайма по 25 минут.
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Наталья Ксенофонтова, 26.03.2017, 18:14
Тэги: Футбол, Фото, Мужчины
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