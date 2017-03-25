В Екатеринбурге определили участников футбольного реалити-шоу «11»

Чтобы сыграть в финале проекта против «Урала», болельщики клуба на протяжении трех часов демонстрировали навыки и мастерство игры в футбол.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

Второй отборочный этап реалити-шоу «11» состоялся на верхнем поле рядом с манежем «Урал» днем в воскресенье, 26 марта. Анализировали уровень мастерства болельщиков селекционный отдел «Урала» и тренерский штаб команды «Урал-2».

Для удобства участники были поделены на пять групп: четыре составили полевые игроки и одну – вратари. Болельщикам предстояло пройти пять индивидуальных испытаний на координацию, ловкость, скорость, владение мячом. Выполнение каждого задания оценивалось специалистами по десятибальной шкале.

После этого группы участников сыграли между собой в футбол, чтобы специалисты посмотрели, как претенденты на участие в реалити работают в команде. Матчи длились по десять минут.

По результатам всех испытаний была определена двадцатка сильнейших, которые и вошли в сборную болельщиков – 18 полевых игроков и 2 вратаря. На протяжении четырех месяцев они будут готовиться к матчу со «Шмелями».