Буддисты построят гостиницу рядом с храмом на горе Качканар, который власти хотят снести

Очередное постановление о сносе монастыря община получит в мае.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Община буддистов, проживающая на горе Качканар в Свердловской области, намерена построить гостиничный комплекс рядом с храмом, который власти пытаются снести не первый год. О своих планах буддисты сообщили в группе монастыря в соцсети 20 апреля.

Буддисты построят гостиницу неподалеку от храма на горе Качканар

Гостиничный комплекс появится в поселке Косья, который расположен в шести километрах от буддийского монастыря. Необходимость строительства гостиницы, по словам представителей общины, появилась давно, так как с каждым годом желающих посетить храм и остаться на ночлег становится больше. Мест для гостей не хватает, особенно в новогодние праздники.

Община просит помочь деньгами и рабочими руками

Буддисты объявили сбор денег на строительство и пригласили всех желающих принять участие в возведении гостиничного комплекса. Строить гостиницу буддисты намерены самостоятельно, без привлечения специалистов. Чтобы набраться опыта в таком деле, община планирует построить пробный вариант - купольный дом, который тоже будет играть роль гостиницы, правда, без отдельных комнат. Строительство дома начнется уже в этом году, возвести большой комплекс планируется следующим летом.