Буддисты построят гостиницу рядом с храмом на горе Качканар, который власти хотят снести

Очередное постановление о сносе монастыря община получит в мае.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Община буддистов, проживающая на горе Качканар в Свердловской области, намерена построить гостиничный комплекс рядом с храмом, который власти пытаются снести не первый год. О своих планах буддисты сообщили в группе монастыря в соцсети 20 апреля.
Буддисты построят гостиницу неподалеку от храма на горе Качканар
Гостиничный комплекс появится в поселке Косья, который расположен в шести километрах от буддийского монастыря. Необходимость строительства гостиницы, по словам представителей общины, появилась давно, так как с каждым годом желающих посетить храм и остаться на ночлег становится больше. Мест для гостей не хватает, особенно в новогодние праздники.
Община просит помочь деньгами и рабочими руками
Буддисты объявили сбор денег на строительство и пригласили всех желающих принять участие в возведении гостиничного комплекса. Строить гостиницу буддисты намерены самостоятельно, без привлечения специалистов. Чтобы набраться опыта в таком деле, община планирует построить пробный вариант - купольный дом, который тоже будет играть роль гостиницы, правда, без отдельных комнат. Строительство дома начнется уже в этом году, возвести большой комплекс планируется следующим летом.
- Между тем судебные приставы не намерены оставлять буддистов в покое. Очередное постановление о сносе единственного буддийского монастыря на Среднем Урале будет доставлено основателю общины Михаилу Санникову, как только это позволит сделать погода - все дороги, ведующие к храму, размыты.
- Предыдущее постановление предписывало буддистам снести свой храм до 1 апреля. Таких постановлений буддисты получали много, и каждый раз за невыполнение судебного решения Санникову приходится платить штрафы.
- Буддийский храм попадает в санитарную зону рудника, разработкой которого намерена заняться компания «Евраз». Общине предложили переселиться на соседнюю гору Мохнатку, однако буддисты отказались передвигать священные ступы, установленные на территории монастыря.
- Сейчас приставы подыскивают подрядчика, который согласится разрушить монастырь. Все затраты на эту работу будут возложены на Михаила Санникова.