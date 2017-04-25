Фанаты ФК «Урал» испортили надпись Тимофея Ради на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге

Художник написал слово «благодарю» на доме еще в 2012 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Болельщики ФК «Урал», проигравшего 25 апреля «Спартаку», написали название клуба поверх надписи Тимофея Ради «Благодарю» на крыше дома в Екатеринбурге.
Фанаты уральского футбольного клуба сделали огромную оранжевую надпись «ФК УРАЛ» на крыше пятиэтажного дома в окрестностях концерна «Калина», закрыв ею слово «Благодарю» - работу уличного художника Тимофея Ради, которую он сделал в 2012 году. С торца этого же дома болельщики написали «#яедувсочи», желая, видимо, поддержать игроков «Урала», которым предстоит сразиться с московским «Локомотивом» в финале Кубка России, который пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.
Выход «Урала» в финал Кубка России - историческое достижение клуба. «Урал» вышел в финал турнира, обыграв 6 апреля казанский клуб «Рубин». Матч проходил в Екатеринбурге и закончился счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Перед игрой с «Рубином» уральцы совершили сенсацию, вырвав победу в поединке с «Краснодаром», который вел со счетом 3:0. Игрокам «Урала» удалось сравнять счет, а затем выиграть в серии пенальти.
- В Екатеринбурге болельщики, которым не хватило билетов на спецрейс в Сочи, организованный ФК «Урал», смогут посмотреть финал Кубка России на большом экране - фан-зона будет оборудована в центре города. Где именно, будет известно позже.
- Надпись «благодарю» - не единственная работа Тимофея Ради на екатеринбургских крышах. Художник на разных домах оставил слова «возвращайся», «помню», «с любовью» и другие.