«Она поможет Ройзману стать губернатором!»: маг Антон Симаков нарисовал картину для мэра Екатеринбурга

Он подарит ее в ближайшее время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Маг Антон Симаков нарисовал новую картину – «Прикосновение к Изиде», которую собирается в ближайшее время подарить мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. По словам Симакова, он всегда симпатизировал этой древнегреческой богине. Об этом маг сообщил журналисту НАШЕЙ сегодня, 26 апреля.

- На картине я сделал отпечаток своей руки. Если прикоснуться к нему, то сбудутся все желания. Я хочу, чтобы исполнилось желание Евгения Ройзмана стать губернатором, - рассказал Антон Симаков.

На фото: картина «Прикосновение к Изиде»

Кроме того, маг сейчас работает над новой картиной, которую собирается назвать «Джокер». Это любимый персонаж Симакова из фильмов. Он признался, что наряжается им каждый год на Хэллоуин.