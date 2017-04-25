«Она поможет Ройзману стать губернатором!»: маг Антон Симаков нарисовал картину для мэра Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Маг Антон Симаков нарисовал новую картину – «Прикосновение к Изиде», которую собирается в ближайшее время подарить мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. По словам Симакова, он всегда симпатизировал этой древнегреческой богине. Об этом маг сообщил журналисту НАШЕЙ сегодня, 26 апреля.
- На картине я сделал отпечаток своей руки. Если прикоснуться к нему, то сбудутся все желания. Я хочу, чтобы исполнилось желание Евгения Ройзмана стать губернатором, - рассказал Антон Симаков.
На фото: картина «Прикосновение к Изиде»
Кроме того, маг сейчас работает над новой картиной, которую собирается назвать «Джокер». Это любимый персонаж Симакова из фильмов. Он признался, что наряжается им каждый год на Хэллоуин.
- Изида (Исида) – одна из наиболее значимых богинь Древнего Египта. Считается образцом понимания египетского идеала женственности и материнства. В мифах Изиду знают как жену Осириса. Согласно мифологии, она нашла части тела погибшего супруга во время долгих странствий и собрала их воедино. С помощью бога Анубиса она сделала из них первую мумию. Потом Изида вылепила из глины фаллос, который так и не смогла найти, приклеила его к телу Осириса, освятила и забеременела.
- Изиду также считают повелительницей заклинаний и тайных молитв. Ее зовут в беде, произносят ее имя для защиты детей и семьи.
- Ранее Антон Симаков рисовал «Курицу на велосипеде» и Аллу Пугачеву. Первую, по словам мага, он продал 2,5 миллиона рублей. Вырученные деньги он собирался передать «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому, но потом передумал.