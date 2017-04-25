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Метро Екатеринбурга предложили отдать РЖД ради строительства второй ветки

Метро Екатеринбурга предложили отдать РЖД ради строительства второй ветки
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Фото: Архив НАШЕЙ
Это может решить проблему нехватки денег на строительство метрополитена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Госдуме предложили передать Екатеринбургский метрополитен РЖД, чтобы строительство второй ветки метро стало возможным, сообщает «КП-Урал» 26 апреля.
 
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил решить проблему строительства второй ветки метро Екатеринбурга путем передачи метрополитена ОАО «Российские железные дороги». Ранее власти Екатеринбурга не раз заявляли, что средств на строительство метро нет, из-за чего проект отложили на далекое будущее. По мнению Альшевских, выходом из сложившейся ситуации может стать реформа управления метрополитеном. 
 
Депутат предложил также создать отдельную госструктуру для управления метрополитеном. При этом Альшевских полагает, что так же следует поступить и с метрополитеном в Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге, где местные власти не могут решить вопрос строительства метро самостоятельно.
  • Альшевских направил соответствующие запросы в Минтранс РФ, РЖД и помощнику президента РФ Игорю Левитину, который, будучи министром транспорта, выдвигал аналогичные идеи. 
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Маша Шмурыгина, 26.04.2017, 19:04
Тэги: Транспорт
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Горожанин26 апреля 2017, 19:19
А управление кому ? Если те же персонажи и по тем же законам то метрополитену крышка
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