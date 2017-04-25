На Центральном стадионе Екатеринбурга уже начали готовить футбольное поле к ЧМ-2018

Газон там посеют ближе к середине июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

На Центральном стадионе Екатеринбурга, который реконструируют к Чемпионату мира по футболу 2018 года, начали устанавливать систему кондиционирования и готовить футбольное поле. А также строители продолжают собирать трибуны и крышу арены.



Для кондиционирования подтрибунных помещений будут установлены пять мощных холодильных машин. В дополнение к ним на арене установят сухие охладители. По словам Тимура Уфимцева, гендиректора компании «Синара-Девелопмент», которая является генеральным подрядчиком по реконструкции стадиона, обустройство всей системы кондиционирования планируется закончить осенью. Параллельно строители продолжают работы по устройству инженерных сетей.

– На строительной площадке также продолжаются работы по устройству водопровода, теплоснабжения, канализации, внутренних инженерных систем, – сообщил Тимур Уфимцев.

Фото: архив НАШЕЙ

Кроме того, в апреле строители наконец-то приступили к подготовке футбольного поля, точнее его земляного основания.

– Затем будет уложено еще несколько слоев, включающих подсыпку из песка для выравнивания поверхности поля, водонепроницаемую мембрану, решетчатую систему для стабилизации газона, щебень нескольких фракций, грунт, – сообщили в Центре общественных связей «Группы Синара». – Дополнительно будут проложены системы полива, дренажа и обогрева.

Но газон там посеют уже ближе к середине июля.

Напомним, ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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