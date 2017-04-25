Скорая помощь Екатеринбурга получила 10 новых машин для реанимации

Автопарк скорой пополнился реанимобилями «Мерседес».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

10 из 18 реанимационных бригад будут ездить на новых машинах, сообщили в администрации города сегодня, 26 апреля.

Новые скорые будут приезжать к горожанам

Стоимость одного автомобиля с оборудованием превышает 7 миллионов. В каждой машине по три аппарата искусственной вентиляции легких. В случае необходимости в салоне можно проводить хирургические операции. Следующим летом эти машины будут обслуживать мероприятия чемпионата мира по футболу.

Уже в этом месяце все реанимобили начнут обслуживать вызовы горожан: машины поступят на подстанции всех районов города.