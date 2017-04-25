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Скорая помощь Екатеринбурга получила 10 новых машин для реанимации

Скорая помощь Екатеринбурга получила 10 новых машин для реанимации
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Автопарк скорой пополнился реанимобилями «Мерседес».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

10 из 18 реанимационных бригад будут ездить на новых машинах, сообщили в администрации города сегодня, 26 апреля.

Новые скорые будут приезжать к горожанам

Стоимость одного автомобиля с оборудованием превышает 7 миллионов. В каждой машине по три аппарата искусственной вентиляции легких. В случае необходимости в салоне можно проводить хирургические операции. Следующим летом эти машины будут обслуживать мероприятия чемпионата мира по футболу. 

Уже в этом месяце все реанимобили начнут обслуживать вызовы горожан: машины поступят на подстанции всех районов города. 

  • Напомним, в 2016 году службе скорой помощи передали 10 автомобилей класса «Интенсивная реанимация», а в 2015 - 11 спецмашин.
  • Сегодня, 26 апреля, в Екатеринбурге неадекватный водитель «десятки» врезался в машину скорой помощи. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 26.04.2017, 20:37
Тэги: Медицина, Авто
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