Свердловская область намерена взять кредиты на 4 миллиарда рублей

Эти средства пойдут на частичное погашение долга региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Власти Свердловской области намерены взять кредиты на 4 миллиарда рублей. Соответствующие заявки появились на официальном сайте госзакупок. Согласно документам, выложенным Департаментом государственных закупок Свердловской области, региональное министерство финансов планирует открыть в банках четыре кредитные линии сроком на 4 года. При этом лимит по каждой из них составит 1 миллиард рублей.



Согласно конкурсной документации, власти региона планируют взять кредиты по ставке не выше 11,44 % годовых. А начальная цена каждого контракта составляет 456,9 млн рублей.



Как указано в конкурсных заявках, полученные в кредит средства направят на частичное погашение долга Свердловской области.

Напомним, что к началу 2017 года, по данным минфина региона, размер долга Свердловской области достиг 72,2 млрд рублей.

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