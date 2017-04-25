Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь из Вьетнама домой

Туроператор Pegas Touristik пока не предоставил им ни питания, ни отеля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Туристы из Екатеринбурга застряли на отдыхе во Вьетнаме: самолет авиакомпании Pegas Fly задерживают уже на сутки из Нячанга, написал 26 апреля Ura.ru.

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly, которая является чартерным перевозчиком туроператора Pegas Touristik, должен был забрать туристов и прилететь в Екатеринбург из Нячанга сегодня вечером, 26 апреля, в 22 часа.

Онлайн-табло аэропорта Кольцово информировало, что воздушное судно, выполняющее рейс IK-2518, прибудет в воздушную гавань лишь 27 апреля в 6.20 утра.

— Мы довольны и счастливы. Еще один день в отпуске. Но из отеля нас выселят уже в 12 часов по местному времени, и полдня мы должны будем сидеть на ресепшене. Никто нас кормить и оплачивать продление номера не собирается. Почему самолет застрял в России, также никто не объясняет, — рассказала ЕАН одна из туристок.