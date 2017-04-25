В Екатеринбурге из-за подозрительных пакетов гостей паба «Гастроли» выгнали на улицу: на место ЧП выезжали саперы

Посетителям пришлось пережидать все проверки на улице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В ночь на 26 апреля в паб «Гастроли» на 8 Марта были вызваны саперы и полиция: там нашли странные пакеты, у которых не было хозяев. Всех сотрудников и посетителей попросили покинуть помещение. Видео инцидента выложил у себя на странице ресторатор Шакир Юлдашев.

Как рассказал Юлдашев, они с друзьями сидели в пабе, всех попросили выйти.

— Приехала бригада МЧС, все оцепили, нашли внутри пакеты. Мы решили не расходиться, подождать, пока все закончится, — рассказал известный екатеринбургский шеф-повар.