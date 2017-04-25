В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка

Водителю потребовалось несколько огнетушителей, чтобы справиться с пожаром.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
В Екатеринбурге днем 26 апреля на улице Шефской на ходу загорелся «Форд», сообщают в соцсетях очевидцы.
Автомобиль загорелся в районе автозаправки Ergo - огонь вспыхнул в моторном отделении иномарки. Водителю удалось справиться с возгоранием с помощью нескольких огнетушителей до приезда спасателей, однако пламя успело серьезно повредить машину. Пострадавших нет.
- В ночь на 26 апреля в Екатеринбурге огонь также уничтожил две машины. В три часа ночи на улице Технической сгорела «Газель», в пять утра на проспекте Космонавтов загорелся «Фольксваген».