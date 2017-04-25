Наверх
В Свердловском областном суде рассмотрят дело об убийстве таксистки в Ревде
16:48, сегодня
«Макдоналдс» зовет на субботник: в екатеринбургском Харитоновском парке проведут генеральную уборку
16:43, сегодня
Пожар охватил 200 квадратных метров: под Екатеринбургом горит ангар с зерном и сеном
16:40, сегодня
Екатеринбургский «Коляда-театр» едет с гастролями в Нью-Йорк
16:28, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Справка для автомобилистов: где в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге дешевле припарковаться
16:22, сегодня
В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка
15:29, сегодня
На Центральном стадионе Екатеринбурга уже начали готовить футбольное поле к ЧМ-2018
15:25, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Готовим мясо и угли: самые распространенные ошибки в приготовлении шашлыка
15:16, сегодня
В Свердловской области 17 тысяч человек расселят из аварийного жилья
14:58, сегодня
Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»
14:35, сегодня
В Каменске-Уральском труп убитого мужчины больше недели лежал на балконе
14:24, сегодня
Свердловская область намерена взять кредиты на 4 миллиарда рублей
14:05, сегодня
Екатеринбург получит 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона
13:46, сегодня
«Она поможет Ройзману стать губернатором!» Маг Антон Симаков нарисовал картину для мэра Екатеринбурга
13:30, сегодня
В Екатеринбурге построят и откроют вытрезвитель — все к чемпионату мира – 2018
13:21, сегодня
В Екатеринбурге неадекватный водитель «десятки» врезался в машину скорой помощи
12:56, сегодня
Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь из Вьетнама домой
12:25, сегодня
Буддисты построят гостиницу рядом с храмом на горе Качканар, который власти хотят снести
12:07, сегодня
Фанаты ФК «Урал» испортили надпись Тимофея Ради на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
11:37, сегодня
Выписывала квитанции и забирала деньги себе: в Свердловской области товаровед обокрала ломбард, в котором работала
11:35, сегодня
Есть ли в них мясо? Как для екатеринбуржцев производят наггетсы
10:51, сегодня
«Бил, но был всего один удар»: грозу Пионерки Игоря Новоселова начали судить по делу о налете на квартиру блогера
10:50, сегодня
18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады
10:47, сегодня
В главном корпусе УрФУ после отравления студентов и сотрудников закрыли столовую
10:40, сегодня
Штраф и эвакуация: в Екатеринбурге проходят рейды по поиску водителей-«инвалидов»
09:30, сегодня
Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме
09:15, сегодня
В Екатеринбурге из-за подозрительных пакетов гостей паба «Гастроли» выгнали на улицу: на место ЧП выезжали саперы
09:10, сегодня
В Екатеринбурге у отеля «Рамада» дотла сгорело летнее кафе
08:37, сегодня1
Абонент, будь начеку! Как сотовые операторы Екатеринбурга обманывают своих клиентов и что делать, если обманули вас
08:27, сегодня8
В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей
08:20, сегодня
«Урал» с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата России
23:55, 25.04.2017
Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше
20:35, 25.04.2017
В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО
20:09, 25.04.2017
25 апреля в Екатеринбурге: новый дизайн храма-на-воде и неработающие паркоматы
20:06, 25.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес
19:37, 25.04.2017
Минкультуры России потребовало возбудить уголовное дело из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге
19:08, 25.04.2017
В Каменске-Уральском во время пожара в многоэтажке погибла женщина
19:04, 25.04.2017
Вице-президент «Урала» заявил о катастрофической нехватке футбольных полей в Екатеринбурге
18:40, 25.04.2017
Во время Парада Победы над Екатеринбургом пролетят 20 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков
18:35, 25.04.2017
Екатеринбургу грозит дефицит мест: более половины зданий школ города изношены на 50%
18:21, 25.04.2017
Миллион на неработающие паркоматы: мэрия Екатеринбурга ищет банк, чтобы парковку можно было оплачивать картой
17:57, 25.04.2017
За четыре года долги свердловчан за коммуналку выросли в два раза
17:43, 25.04.2017
Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым
17:10, 25.04.2017
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
17:07, 25.04.2017
Он будет треугольным: рабочая группа одобрила обновленный эскиз храма-на-воде в Екатеринбурге
17:02, 25.04.20171
Форварда «Урала» Романа Павлюченко дисквалифицировали на 3 матча после его разборки с судьей во время игры с «Зенитом»
17:00, 25.04.2017
Музей истории Екатеринбурга нашел себе огромного «человека-антиголубя»
16:45, 25.04.2017
Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга
16:40, 25.04.2017
В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины
16:30, 25.04.2017
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей
16:25, 25.04.2017
В Екатеринбурге появился график первых опрессовок
15:47, 25.04.2017

В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка

В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка
16+
Фото: vk.com/incekb
Водителю потребовалось несколько огнетушителей, чтобы справиться с пожаром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге днем 26 апреля на улице Шефской на ходу загорелся «Форд», сообщают в соцсетях очевидцы.
 
Автомобиль загорелся в районе автозаправки Ergo - огонь вспыхнул в моторном отделении иномарки. Водителю удалось справиться с возгоранием с помощью нескольких огнетушителей до приезда спасателей, однако пламя успело серьезно повредить машину. Пострадавших нет.
 
 
  • В ночь на 26 апреля в Екатеринбурге огонь также уничтожил две машины. В три часа ночи на улице Технической сгорела «Газель», в пять утра на проспекте Космонавтов загорелся «Фольксваген».

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.04.2017, 15:29
Тэги: Фото, Горящие авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Туризм Общественный транспорт Мистика Храм святой Екатерины Обрушение крыши на Калинина Суд Образование Расстрел на Депутатской Развлечения Психология Школа Расстрел Расписание Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Интервью Смерть Скандал с Новиковым Экономика Хоккей Лайфхак Волейбол Самолет Здоровье Политика Медицина Мотоциклы Коллекторы Афиша ЖКХ Происшествия Грипп Убийство Ирины Вахрушевой Эксклюзив Грипп в Екатеринбурге Позитив Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Парковки Красота Ловец покемонов СМИ Дом-2 Студенты Война ритуальных агентств Криминал Новости дня Гололед Дети Екатеринбуржцы в разных странах Ошибки врачей Тест Религия Баскетбол Скандалы Сибирская язва Пусть говорят История Екатеринбурга Новости Еда Военный репортаж Корь Авто Рейтинг Фото Необычное Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мировые новости Животные Новости России Дороги Приостановка полетов в Египет Хэллоуин-2015 Крушение самолета под Ростовом Женщины Биатлон ИГИЛ Мультимедиа Убийство в Рахмангулово Слухи Высокие технологии Скорая помощь Кто заработал Строительство Знаменитости Отношения ЧМ-2018 Личное История успеха Музыка Голодовка в колонии Производство Мужчины Транспортная реформа ЗАГС В Египте разбился самолет с российскими туристами Бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш Видео Спорт Интернет Розыск Конкурсы Дело Пьянкова Новый год 9 мая Кризис и санкции Ельцин-центр Погода Семья Катастрофа Горячее Растения ДТП Горящие авто Пожар Жизнь в городе Самолет Минобороны упал в Якутии Взятки Футбол Шоу-бизнес Рецензия Взрыв В Екатеринбурге -40 градусов Секс Транспорт МЧС Недвижимость Репортаж Культура Выставки Путин Доска позора Деньги ВУЗ Приговор Лошагину Мода Искусство Ту 154 Опрос ГИБДД Отдых Дорожные воины Бэби-боксы Экономия Статистика Снос монастыря на Качканаре

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru