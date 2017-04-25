В Екатеринбурге неизвестные обстреляли две припаркованные иномарки

Владельцы иномарок обратились в полицию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
В Екатеринбурге на улице Таватуйской неизвестные обстреляли два автомобиля «Форд Фокус», сообщает «Уралинформбюро» 26 апреля.
Инцидент произошел днем 25 апреля. Неизвестные выстрелили из оружия два серебристых «Форда», припаркованные во дворе. Владельцы иномарок обратились в полицию с заявлениями, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили у пострадавших машин разбитые стекла, однако следов стрельбы так и не нашли, как и гильз.
Сейчас полицейские опрашивают жильцов дома, пытаясь устанавить обстоятельства повреждения автомобилей и ответственного за это.
- В тот же день в Юго-Западном районе неизвестные обстреляли «Газель», на прошлой неделе то же самое случилось с «Ситроеном», припаркованным на Сортировке.