В Екатеринбурге построят и откроют вытрезвитель — все к чемпионату мира – 2018

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
В Екатеринбурге в 2018 году планируют построить особый «реабилитационный центр», а именно — вытрезвитель. По текущим планам Минздрава, это будет его официальное название, рассказал e1 источник в областном правительстве.
На данном этапе выбирают место, где он будет располагаться. Один из вариантов — Уралмаш, около футбольного стадиона «СКБ-банк Арена».
В Минздраве Свердловской области подтвердили информацию о таком проекте.
— Подобные планы сейчас рассматриваются, поскольку подразумевается, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году должен быть создан реабилитационный центр, — уточнил начальник пресс-службы Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
- Каким будет здание, сколько человек в нем сможет находиться — пока неизвестно.