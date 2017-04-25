Екатеринбург получит 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона

Возможно, рядом со стадионом построят также ледовую арену.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
Федеральный бюджет выделит 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона, сообщает Znak.com 26 апреля.
Проект строительства стадиона попал в федеральную целевую программу, благодаря чему получить 80 миллионов рублей. По словам министра спорта и физической культуры Свердловской области Леонида Рапопорта, не исключено, что рядом со стадионом будет построена также ледовая арена.
Ранее депутат Госдумы биатлонист Сергей Чепиков выступил с инициативой включить Екатеринбург в федеральную программу по развитию физкультуры и спорта. Чепиков просил построить на территории спортивного комплекса «Калининец» региональный центр для тренировок по легкой атлетике. Общая сумма проекта - 189,8 миллиона рублей. Недостающие средства будут выделены из областного бюджета.
- Необходимость строительства легкоатлетического стадиона появилась после начала реконструкции Центрального стадиона, который примет четыре матча ЧМ-2018. Легкоатлеты больше не могут тренироваться на стадионе, поэтому им нужен новый тренировочный центр.